Doustna szczepionka przeciw grypie coraz bliżej

Uczeni z Uniwersytetu w Cardiff opracowali prototypową doustną szczepionkę przeciwko grypie, która w przeciwieństwie do standardowych preparatów nie musi być przechowywana w lodówce. Naukowcy mają nadzieję, że to utoruje drogę łatwiejszych szczepień w przypadku wielu poważnych chorób, zwłaszcza w krajach rozwijających się.



Tradycyjne szczepionki biologiczne działają poprzez wprowadzenie bezpiecznej postaci wirusa lub bakterii (ewentualnie ich nieszkodliwej części) w celu wywołania reakcji immunologicznej w organizmie. Dzięki temu, nasz system odpornościowy rozpoznaje chorobę i w przypadku ponownego kontaktu z patogenem, skuteczniej go zwalcza.



Aby szczepionki pozostały stabilne, muszą być przechowywane w lodówce lub zamrażarce. Jest to logistycznie trudne, zwłaszcza w przypadku krajów, w których dostęp do energii elektrycznej jest ograniczony.



W nowo opracowanej szczepionce przeciwko grypie typu A naukowcy stworzyli sztuczne peptydy, które naśladują te obecne w prawdziwych wirusach. Nie ulegają one strawieniu, co otwiera możliwość podawania ich w postaci tabletek. Opracowana szczepionka doustna wywołała silną odpowiedź immunologiczną.





- Szczepionki doustne mają wiele zalet. Nie tylko będą one dobrą opcją dla osób, które boją się igieł, ale sprawdzą się także w odległych miejscach, w których obecny system dostarczania szczepionek jest problematyczny - powiedział prof. Andrew Sewell z Uniwersytetu w Cardiff, szef zespołu badawczego.



Naukowcy przyznają jednak, że trzeba więcej badań w celu opracowania doustnych szczepionek dla całych populacji. Zanim zostaną one przetestowane na ludziach minie jeszcze kilka lat.