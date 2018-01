Czym jest syndrom Cyfrowego Zmęczenia Wzroku?

Wielogodzinne oglądanie seriali na laptopie, długie czytanie e-booków na tablecie - tak często wyglądają nasze wolne dni, gdy zima za oknem nie zachęca do wyjścia z domu. W styczniu na pełnych obrotach pracują jednak nie tylko urządzenia elektroniczne, ale także... nasze oczy. Czy stanowi to realne zagrożenie dla zdrowia wzroku? Jak możemy mu zapobiec?

Zdjęcie Z Cyfrowym Zmęczeniem Wzroku można walczyć /materiały prasowe

Zimą, gdy wychodzimy z biura po kilkugodzinnej pracy przy komputerze, zazwyczaj jest już ciemno, a jedyne, o czym marzymy, to spędzenie reszty dnia pod kocem. Po wejściu do domu podkręcamy grzejnik, zapalamy lampkę, włączamy telewizor i kładziemy się wygodnie na kanapie, oddając się wyczekiwanemu relaksowi. Taki plan wydaje się idealny na każdy kolejny wieczór... Jednak, często już po dwóch godzinach nasz wzrok wydaje się być przemęczony. Odczuwamy ból, pieczenie, szczypanie, oczy zaczynają być wrażliwe na światło, łzawią lub wręcz przeciwnie - są przesuszone. To typowe objawy dla syndromu Cyfrowego Zmęczenia Wzroku, zjawiska związanego z nadmiernym korzystaniem ze sprzętów elektronicznych.



Konwersowanie ze znajomymi na smartfonie, oglądanie telewizji i czytanie e-booków w półmroku niekorzystnie wpływa na nasz wzrok. Kiedy ogrzewamy pomieszczenia w domu, powietrze staje się suche, a to dodatkowe obciążenie dla naszych oczu. Na ból, pieczenie, swędzenie oraz uczucie suchości może skarżyć się zarówno nasza młodsza koleżanka z pracy, jak i mama - nic dziwnego, ten problem jest powszechny i dotyka różnych grup wiekowych. Jak wynika z badania Higiena i profilaktyka wzroku, aż 63 proc. respondentów deklaruje ogólne zmęczenie oczu. Z kolei 58 proc. z nich odczuwa także ból w szyi, ramionach czy plecach, a 55 proc. - ból głowy. Blisko 70 proc. z nas twierdzi, że ogląda telewizję codziennie, a średni czas korzystania ze sprzętów cyfrowych po pracy to ponad 5 godzin.



Istnieją jednak sposoby, które mogą sprawić, by nasz codzienny wypoczynek był przyjemny i mniej szkodliwy - optometrysta, dr Wojciech Kida radzi, jak chronić wzrok:

- Codzienne używanie sprzętów cyfrowych prowadzi do nadwyrężenia naszego wzroku. Sposobem na łagodzenie uciążliwych objawów, jakimi są swędzenie, pieczenie, powolna akomodacja oka, zwiększona wrażliwość na światło, jest wyrobienie w sobie odpowiednich nawyków takich jak: częste mruganie, odpowiednie dostosowanie odległości wyświetlacza od oczu, robienie regularnych odpoczynków od urządzeń cyfrowych.

