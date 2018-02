Najnowsze badania sugerują, że czerwone wino może pomagać w walce z próchnicą i chorobami dziąseł.

Zdjęcie Picie czerwonego wina ma wiele pozytywnych skutków zdrowotnych /© Glowimages

Naukowcy odkryli, że zawarte w czerwonym winie polifenole pomagają zwalczać szkodliwe bakterie w jamie ustnej. Eksperci ostrzegają jednocześnie, że nie daje to "zielonego światła" do nadużywania alkoholu.



Wcześniejsze badania sugerowały, że korzyści zdrowotne związane z polifenolami wynikają z faktu, że są przeciwutleniaczami, więc chronią organizm przed wolnymi rodnikami. Okazuje się jednak, że polifenole mogą także polepszać zdrowie poprzez współpracę z "dobrymi bakteriami" w naszych jelitach.



Uczeni porównali wpływ dwóch polifenoli obecnych w czerwonym winie na bakterie, które przyklejają się do zębów i dziąseł, a przez to powodują powstawanie płytki nazębnej, ubytków i choroby dziąseł. Stwierdzono, że polifenole i ekstrakty z wina zmniejszają zdolność bakterii do przylegania do komórek.



Działanie polifenoli było jeszcze lepsze w połączeniu ze Streptococcus dentisani - doustnym probiotykiem, który stymuluje wzrost "dobrych bakterii". To odkrycie może doprowadzić do rozwoju nowych zabiegów stomatologicznych.