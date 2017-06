Cyjanobakterie ochronią serce po zawale

Codziennie nawet 100 Polaków umiera z powodu zawału serca. Już wkrótce wiele z nich może zostać uratowanych dzięki innowacyjnym zastrzykom z cyjanobakteriami.

Zdjęcie Zastrzyk z cyjanobakterii pomoże wyleczyć serce po zawale? /© Glowimages

Zawał serca często jest powodowany przez zakrzep krwi, a w niektórych przypadkach niedotlenienie. Leki rozrzedzające krew mogą być skuteczne w leczeniu zawałów serca wywodzących się z zakrzepów, ale hipoksja - która może wystąpić długo po pierwszym ataku - często jest bardziej kłopotliwa. Nowe badania opublikowane w "Science Advances" przedstawiają nowatorski sposób walki z problemami sercowymi. Innowacyjne podejście wykorzystuje... cyjanobakterie.



Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda zasugerowali, że wstrzyknięcie organizmów fotosyntetyzujących do uszkodzonej tkanki serca pacjenta cierpiącego na niedotlenienie, może ożywić uszkodzone komórki. Dzieje się tak dzięki dostarczeniu tlenu i glukozy do niedotlenionej tkanki. Uczeni postanowili sprawdzić, jakie rośliny najlepiej sprawdzą się w takim procesie.



Najpierw zmielono szpinak i jarmuż, a następnie wprowadzono je do żywych tkanek hodowanych na szalce Petriego. Niestety, po ekspozycji na promienie słoneczne, nie zaobserwowano cudownego działania fotosyntezy. Sięgnięto po niebiesko-zielone glony znane jako cyjanobakterie. To najbardziej prymitywne znane nauce organizmy fotosyntetyzujące.



Zdjęcie Niebiesko-zielone glony znane jako cyjanobakterie mogą uchronić przed skutkami zawału / AFP

Cyjanobakterie wprowadzone do uszkodzonych szczurzych komórek serca zostały poddane ekspozycji na promieniowanie słoneczne. Szybko zwiększyły całkowity poziom tlenu komórek o 25 proc. Naukowcy zaobserwowali zahamowanie szkodliwego działania hipoksji w porównaniu ze szczurami, których nie poddano leczeniu.



Niewiarygodne, że u gryzoni nie zaobserwowano żadnych skutków ubocznych leczenia. Nie wystąpiło wtórne zakażenie, a układ odpornościowy szczurów nie próbował zwalczać cyjanobakterii. W ciągu zaledwie 24 godzin od momentu implantacji, wszystkie glony zniknęły.



Innowacyjna terapia ma szansę zmiany sposobu leczenia niedokrwiennej choroby serca u ludzi.