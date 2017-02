Cudowne antybiotyki z krwi waranów z Komodo

Krew z waranów z Komodo może pomóc w walce z rosnącą antybiotykoopornością.

Fragmenty białek zawarte w krwi waranów z Komodo mają właściwości antybakteryjne. Mogą one stanowić podstawę do opracowania nowych leków do walki z rosnącą na świecie antybiotykoopornością.



Waran z Komodo (Varanus komodensis) jest największą jaszczurką na świecie, osiągającą do 3 m długości i ważącą do 70 kg. Gatunek ten żyje na pięciu małych wyspach w Indonezji, gdzie stanowi postrach nawet dla tak dużych zwierząt, jak bawoły.



Poprzednie badania wykazały, że w pyskach waranów z Komodo występuje do 57 gatunków niebezpiecznych bakterii. Nie wiadomo dokładnie, skąd one pochodzą - jedną z możliwości jest regularne picie przez jaszczurki wody zanieczyszczonej ściekami. O wiele ważniejsze jest, w jaki sposób jaszczurki stały się odporne na toksyczne działanie bakterii.



Naukowcy z Uniwersytetu George Masona przebadali krew waranów z Komodo i sprawdzili, czy znajdą w nich ślady tzw. kationowych peptydów antydrobnoustrojowych (CAMP). Są one produkowane przez niemal wszystkie organizmy żywe i odgrywają ważną rolę w funkcjonowaniu układu odpornościowego. W toku poprzednich badań zidentyfikowano CAMP w krwi aligatorów.



- To część układu odpornościowego, która utrzymuje organizm przy życiu przed 2-3 tygodnie, zanim wytworzy on odpowiednią liczbę przeciwciał do walki z zakażeniem bakteryjnym - powiedziała biochemiczka Monique van Hoek.



Dzięki technice rozwiniętej w warunkach laboratoryjnych, ujemnie naładowane hydrożelowe nanocząstki zostały wykorzystane do wychwycenia peptydów z próbek krwi oraz analizy zidentyfikowanych 48 potencjalnych CAMP. Spośród zidentyfikowanych 48 CAMP, 47 pochodzi z białek histonowych, które wykazują właściwości przeciwbakteryjne.



Naukowcy zsyntetyzowali 8 z tych peptydów i przetestowali je na dwóch superbakteriach - Pseudomonas aeruginosa i Staphylococcus aureus (MRSA). Siedem peptydów skutecznie zabijało oba szczepy bakterii w warunkach laboratoryjnych, a jeden pozostały był skuteczny tylko wobec P. aeruginosa.



Istnieje szansa, że pewnego dnia uda się stworzyć nowe antybiotyki, które poradzą sobie nawet z najbardziej złośliwymi superbakteriami.