Coraz bliżej stworzenia szczepionki przeciwko cholerze

Cholera to niebezpieczna choroba, która każdego dnia dotyka miliony ludzi na całym świecie. Szacuje się, że od 21 do 143 tysięcy tych przypadków kończy się śmiercią. Już wkrótce może się to zmienić dzięki obiecującym szczepionkom.

Zdjęcie Ryzyko zachorowania na cholerę jest największe w najbiedniejszych rejonach świata /123RF/PICSEL

Cholerę przenoszą bakterie Vibrio cholerae, a pierwsze objawy pojawiają się już po kilku godzinach. Biegunka i wymioty będące objawami cholery mogą prowadzić do odwodnienia. Próba wypłukania przez ciało bakterii zazwyczaj prowadzi do śmierci. Cholera jest szczególnie niebezpieczna w krajach słabo rozwiniętych i na obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi. Obecny arsenał przeciwko chorobie ogranicza się do promowania infrastruktury sanitarnej i dystrybucji kilku szczepionek, które podane w odstępie kilku dni zapełniają pełną ochronę maksymalnie na 2 lata. Wkrótce może się to zmienić.



Dwie odrębne grupy badawcze przedstawiły obiecujące wyniki testów innowacyjnych szczepionek na zwierzętach. Zespół Troya Hubbarda z Harvardu stworzył szczepionkę podawaną doustnie, składającą się z genetycznie zmodyfikowanych bakterii (szczep HaitiV). Kolonizują one jelita, ale nie wywołują szkodliwych skutków ubocznych. Zapewniają ochronę przed zakażeniem zaledwie 24 godziny po podaniu.



- Szybkość, z jaką reagujesz na epidemię znacznie pomaga ci ją kontrolować i zapobiegać zachorowaniu na cholerę. Jesteśmy skoncentrowali na skuteczności szczepionki - naszym celem jest osiągnięcie preparatu, który potrzebuje tylko jednej dawki, działa szybko i zapewnia odporność przez długi czasu - powiedział Hubbard.



Z kolei zespół Ning Mao z MIT ujawnił, że pospolite bakterie Lactococcus lactis - gatunki wytwarzające kwas mlekowy, które ludzie używali do przechowywania żywności przez tysiąclecia - mogą hamować proliferację zjadliwych szczepów bakterii chloery przez obniżenie pH jelit. Eksperymenty przeprowadzone na myszach wykazały, że regularnie przyjmowanie suplementów L. lactis zapobiega wystąpieniu choroby.



Linia probiotycznych napojów lub pigułek zawierających L. lactis może niedługo zapewnić niedrogą i łatwą do wdrożenia ochronę przed cholerą.



Warto nadmienić, że jednym z głównych celów WHO jest zmniejszenie liczby zgonów z powodu cholery o 90 proc. do 2030 r.