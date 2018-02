Centrum Onkologii w Gliwicach z tomografem spektralnym

​Pracownia Tomografii Komputerowej w Centrum Onkologii - Instytucie im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach - wyposażona została w najnowszej generacji sprzęt - tomograf spektralny IQon Spectral. To najnowocześniejsze tego typu rozwiązanie w Polsce. Dzięki unikalnym możliwościom klinicznym zapewnia lepszą charakterystykę i wizualizację tkanek, z których zbudowane są struktury widoczne na obrazie.

Pracowania Tomografii Komputerowej w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w Centrum Onkologii - Instytucie im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach została wyposażona w nowoczesny tomograf IQon Spectral firmy Philips. Oprócz konwencjonalnego obrazu tomografii komputerowej, pozwala on jednocześnie na uzyskanie danych spektralnych, takich jak wysoko i niskoenergetyczne obrazy monochromatyczne, mapy jodowe, rozkład struktur tkanek według liczby atomowej czy wirtualne mapy bezkontrastowe. Dane te pozyskiwane są automatycznie podczas standardowego badania. Umożliwia to natychmiastowy dostęp do poszerzonej diagnostyki, pozwalając oszczędzić czas potrzebny na postawienie skutecznej diagnozy. Tomograf zapewnia stały dostęp do danych spektralnych, co, w przypadku konieczności ich pozyskania, pozwala na uniknięcie przeprowadzenia ponownych badań, czyli generowania dodatkowej dawki promieniowania dla pacjenta.



- System spektralnej tomografii komputerowej daje możliwości lepszej analizy obrazów TK i uzyskania dodatkowych informacji na temat tkanek prawidłowych i patologicznych. Pewne procesy patologiczne, w tym nowotwory, możemy zobaczyć łatwiej, więc jest mniejsze ryzyko, że te zmiany zostaną niezauważone. Dzięki temu systemowi uzyskujemy więcej informacji i mamy nadzieję, że przełożą się one również na lepsze leczenie, nie tylko na diagnostykę - powiedział prof. dr hab. n. med. Barbara Bobek-Billewicz, zastępca Dyrektora Oddziału ds. Lecznictwa Otwartego i Diagnostyki, Kierownik Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach.



Zdjęcie Tomograf spektralny w Gliwicach / materiały prasowe

Dodatkowo system wyposażony jest w opracowany przez firmę Philips modelowy rekonstruktor iteracyjny IMR, który pozwala na uzyskanie obrazów praktycznie pozbawionych szumów, przy zachowaniu najlepszej rozdzielczości niskokontrastowej. Wysoka rozdzielczość niskokontrastowa ma szczególne znaczenie dla obrazowania organów miąższowych, gdzie różnice w gęstości tkanki zdrowej i zmian nowotworowych są bardzo niewielkie. Technologia IMR pozwala również na znaczną poprawę detekcji, a przez to osiągnięcie wartości diagnostycznej dla takich obrazów, a także redukcję dawki promieniowania do 80 proc., co jest szczególnie ważne w kwestii bezpieczeństwa pacjenta. Dzięki tej nowoczesnej technologii urządzenie doskonale sprawdza się w każdym typie pracowni, także onkologicznej.



Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, które niedawno obchodziło jubileusz 70-lecia istnienia, jest jedną z najważniejszych placówek w leczeniu onkologicznym w Polsce. Ta inwestycja wskazuje kierunek rozwoju wiodących ośrodków w świecie medycznym. Potwierdza też determinację w zapewnieniu dostępu zarówno lekarzom, jak i pacjentom do unikalnych narzędzi diagnostycznych w walce o zdrowie pacjenta.