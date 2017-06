Brokuły skrywają lek na cukrzycę

Brokuły zawierają substancję, która może pomóc osobom cierpiącym na cukrzycę typu 2 kontrolować poziom cukru we krwi. Jeżeli doniesienia te potwierdzą się, będzie to oznaczało ratunek dla milionów ludzi na całym świecie.

Zdjęcie Sulforafan zawarty w brokułach jest skuteczny w redukcji poziomu glukozy we krwi /© Glowimages

Badania laboratoryjne prowadzone na szczurach z cukrzycą wykazały, że sulforafan zawarty w warzywach krzyżowych, takich jak brokuły czy kiełki, obniża poziom glukozy we krwi.



Naukowcy wykorzystali modele komputerowe do identyfikacji zmian ekspresji genów związanych z cukrzycą typu 2. Następnie przeszukano tysiące substancji chemicznych, które mogłyby odwrócić te zmiany.



- Jesteśmy podekscytowani efektami naszych badań. Zaobserwowaliśmy redukcję glukozy o ok. 10 proc., która jest wystarczająca do zmniejszenia powikłań w oczach, nerkach i krwi - powiedział Anders Rosengren z Uniwersytetu w Goteborgu, jeden z uczestników eksperymentu.



Ta 10-procentowa średnia redukcja wystąpiła w próbkach pobranych od 97 ochotników biorących udział w 12-tygodniowym, randomizowanym, kontrolowanym placebo, badaniu. Uczestnicy eksperymentu, którzy byli otyli lub mieli wyższy podstawowy poziom glukozy, mieli bardziej zauważalne zmiany. Podawana dawka była odpowiednikiem ok. 5 kg brokułów spożywanych dziennie. Naukowcy twierdzą, że można ją sproszkować, aby bez problemu dodawać do żywności lub napojów.



Warto podkreślić, że tylko trzy osoby biorące udział w badaniu nadal przyjmowały metforminę - lek stosowany do regulacji cukru we krwi u osób cierpiących na cukrzycę. Naukowcy uważają, że sulforafan może ostatecznie zastąpić metforminę u niektórych pacjentów. To bardzo ważna wiadomość, bo aż 15 proc. chorych na cukrzycę nie może przyjmować metforminy ze względu na ryzyko uszkodzenia nerek.



W samych tylko Stanach Zjednoczonych na cukrzycę typu 2 cierpi 29 mln osób. Mimo usilnych starań służb medycznych, liczba ta co roku wzrasta. W Polsce, liczba chorych na tę chorobę wynosi ponad 3 mln - wynika z raportu "Cukrzyca. Ukryta pandemia. Sytuacja w Polsce". Wśród tej grupy nie brakuje osób, które nie zdają sobie sprawy ze swojej poważnej dolegliwości.