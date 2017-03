Ból pleców oznaką nadchodzącej śmierci?

​Najnowsze badania wykazały, że osoby cierpiące z powodu bólu kręgosłupa i karku w starszym wieku mają większe szanse na przedwczesną śmierć.

Zdjęcie Ból pleców na pewnym etapie życia może być problemem /©123RF/PICSEL

Badania prawie 4400 osób powyżej 70. roku życia wykazały, że osoby z bólem kręgosłupa są o 13 proc. bardziej narażone na śmierć każdego roku. To poważna statystyka, bo ból pleców dotyka 4 na 5 Brytyjczyków na pewnym etapie życia, a jego koszty leczenia wynoszą rocznie ponad 4,8 mld funtów (rehabilitacje, leki i spadek produktywności).



Okazuje się jednak, że ból pleców w podeszłym wieku może być związany z potencjalnie zmniejszoną długością życia. Naukowcy z Uniwersytetu w Sydney postanowili sprawdzić hipotezę, czy bóle pleców mogą być oznaką przedwczesnej śmierci. Przewlekły ból może osłabiać układ odpornościowy i zwiększać podatność na różne choroby.



- Jest to znaczące odkrycie, bo wielu ludzi myśli, że ból pleców nie zagraża życiu. Niezbędne są dalsze badania, ponieważ, mimo iż dostrzegliśmy wyraźny związek między bólem pleców i śmiertelnością, nie wiemy jeszcze skąd on wynika. Ból kręgosłupa może być częścią wzoru słabego zdrowia, który w populacji osób starszych zwiększa ryzyko zgonu - powiedział Matthew Fernandez, główny autor badań.



Wyniki badań zostały opublikowane w "European Journal of Pain".