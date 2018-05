Bill Gates: Prezydent Trump nie znał różnicy między HIV a HPV

Panuje powszechne przekonanie, że prezydent Donald Trump nie jest miłośnikiem nauki. Okazuje się, że najważniejsza osoba w Stanach Zjednoczonych nie zna różnicy między HIV a HPV.

Bill Gates ostrzega przed globalną pandemią

Niedawno prezydent Trump zaproponował Billowi Gatesowi stanowisko doradcy naukowego. Założyciel Microsoftu ofertę odrzucił sugerując, że nie byłoby to "właściwe wykorzystanie jego czasu". Teraz wyszło na jaw, że prezydent USA nie zna różnicy między wirusem HIV a wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), dwukrotnie prosząc Gatesa o ich wskazanie.



To prawda, że w akronimach HIV i HPV różni tylko jedna litera, ale te dwa wirusy nie są w żaden sposób do siebie podobne - także pod względem chorób, które wywołują. Ludzki wirus niedoboru odporności (HIV) powoduje AIDS i zabił około 37 mln ludzi na całym świecie. Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) występuje w wielu szczepach - niektóre są nieszkodliwe, a inne wysoce rakotwórcze. Prawie wszystkie nowotwory szyjki macicy kończące się 266 000 zgonami rocznie są wynikiem infekcji HPV, chociaż obecność HPV może także przyczyniać się do powstawania raka odbytu, pochwy i gardła.



Donald Trump nie zna różnicy między HIV i HPV. Taką rewelację wyjawił Bill Gates, który w grudniu 2016 r. spotkał się z Donaldem Trumpem. Wideo zawierające ten fragment zostały wyemitowane przez stację MSNBC.



Być może i niewiedza Trumpa nie byłaby tak szokująca - wśród nas żyje wiele osób, które nie znają różnic między HIV i HPV - gdyby nie fakt, że przewodzi on najpotężniejszemu krajowi świata. Jeżeli sam prezydent nie posiada jakichś informacji, to powinien mieć grono oddanych współpracowników, którzy je dla niego zdobędą.