Bakterie z rodzaju Salmonella mogą niszczyć guzy mózgu

Naukowcy zmodyfikowali genetycznie bakterie Salmonella typhimurium do zwalczania guzów mózgu. Dzięki temu mogą być one wykorzystywane w walce z nowotworami.

Zdjęcie Czy niektóre bakterie Salmonella pomogą wyleczyć glejaka? /©123RF/PICSEL

Glejak jest wyjątkowo agresywnym typem guza mózgu, którego nie sposób zwalczać z użyciem tradycyjnych terapii, gdyż bariera krew-mózg zapobiega wnikaniu leków. Ale niektóre mikroorganizmy są w stanie przekroczyć tę barierę. Naukowcy z Uniwersytetu Duke'a postanowili wykorzystać pozbawione toksyczności bakterie Salmonella typhimurium do leczenia glejaka u szczurów.



Najpierw uczeni zmodyfikowali bakterie, blokując wytwarzanie u nich białek zwanych purynami. Okazuje się, że puryny są w nadmiarze produkowane przez nowotwory. Dzięki temu, bakterie rodzaju Salmonella w naturalny sposób łączyły się z komórkami nowotworowymi i kradły od nich puryny.

Reklama

Graj razem z nami dla WOŚP! Wesprzyj Orkiestrę na pomagam.interia.pl

Jednak bakterie zmieniono także do uwalniania dwóch związków antynowotworowych. Pierwszy z nich to białko p53, które działa jak supresor nowotworu, a drugie to azuryna, sprawiająca, że komórki ulegają samozniszczeniu w warunkach małej zawartości tlenu. Ponieważ stężenie tlenu jest praktycznie zawsze niskie w miejscach zajętych przez nowotwór, komórki rakowe trafiały na szlak apoptozy i umierały.



Zdjęcie . /©123RF/PICSEL

W wyniku przeprowadzonego eksperymentu wyleczono do 19 proc. szczurów, które przeżyły okres dłuższy niż 100 dni, co stanowi równowartość ludzkich 10 lat. Gryzonie, które nie zostały poddane leczeniu przeżywały średnio tylko 26 dni.



Naukowcy uważają, że zastosowanie bakterii Salmonella typhimurium może być przełomowe w leczeniu glejaków. Komplet badań został opublikowany w "Molecular Therapy - Oncolytics".