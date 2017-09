​Bakterie jelitowe wywołują stwardnienie rozsiane?

Według najnowszych badań, bakterie jelitowe mogą odgrywać istotniejszą rolę w rozwoju stwardnienia rozsianego, niż sądziliśmy.

Zdjęcie To bakterie wywołują stwardnienie rozsiane? /© Glowimages

Stwardnienie rozsiane (SM), które dotyka 2,5 mln osób na całym świecie, jest uważane za chorobę autoimmunologiczną. Mimo usilnych prób, naukowcy nie wiedzą jednak, co sprawia, że układ odpornościowy zwraca się ku własnym komórkom. Stwardnienie rozsiane coraz częściej łączy się z bakteriami jelitowymi.



Poprzednie badania wykazały różnicę między mikrobiomem osób zdrowych i pacjentów cierpiących na SM. Eksperymenty przeprowadzone przez uczonych z Uniwersytetu Kalifornijskiego, Uniwersytetu w San Francisco i Instytutu Neurobiologii Maxa Plancka wykazały, jak mikroflora jelitowa wpływa na rozwój SM.



Okazało się, że dwa rodzaje bakterii - Acinetobakter i Akkermansia - są 4 razy powszechniejsze u osób chorujących na SM niż u zdrowych osób. Z kolei bakterii z rodzaju Parabacteroides jest 4 razy więcej u osób zdrowych niż w grupie cierpiącej na stwardnienie rozsiane.



Zespół pod kierownictwem genetyka Sergio Baranziniego próbował zidentyfikować różnice mikrobiologiczne i sprawdzić, co one oznaczają. Okazuje się, że nasz układ immunologiczny w różny sposób reaguje na różne rodzaje bakterii. To z kolei może wzmacniać odpowiedź autoimmunologiczną.



- Nasze wyniki poszerzają wiedze o bakteryjnej regulacji odporności i mogą stanowić podstawę do opracowania terapii opartej na mikrobiomiach w chorobach autoimmunologicznych - powiedział Baranzini.