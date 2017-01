Antybiotykooporność znowu zabija

Superbakteria oporna na każdy dostępny na rynku antybiotyk zabiła kobietę w USA. To pokazuje, że rosnąca antybiotykooporność to problem, którego nie można lekceważyć.

Zdjęcie Z powodu rosnącej antybiotykooporności będzie umierać coraz więcej osób /©123RF/PICSEL

Pewna kobieta z Nevady zmarła we wrześniu w wyniku infekcji, na którą nie działał żaden z dostępnych na rynku antybiotyków. Incydent, o którym Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) poinformowały niedawno, to efekt coraz większej antybiotykooporności. Naukowcy szacują, że do 2050 r. bakterie takie zabiją 10 mln osób.



- Myślę, że to niepokojące. Przez tak długi czas polegaliśmy na coraz to nowszych antybiotykach. Ale oczywiście, bakterie wykształcają oporność na nie szybciej, niż jesteśmy w stanie opracowywać nowe - powiedział Alexander Kallen z CDC.



Wyprodukowanie nowego antybiotyku zajmuje bardzo dużo czasu, a oporność na niego bakterie zyskują błyskawicznie. Wiele firm farmaceutycznych zaprzestało całkowitego opracowywania nowych antybiotyków. W ubiegłym roku Agencja Żywności i Leków (FDA) odrzuciła nowy antybiotyk Cempra Pharmaceuticals. Solithromycin - lek przeznaczony do walki z bakteryjnym zapaleniem płuc w nieznany sposób wpływał na wątrobę. A dodatkowe testy wymagałyby podania antybiotyku ponad 9000 osób.



Z kolei firma Paratek Pharmaceuticals od dwóch dekad pracuje nad nowym antybiotykiem o nazwie Omadacycline. Lek będzie stosowany na zakażenia skóry, zapalenie płuc i infekcje dróg moczowych. Wyniki 3. fazy badań klinicznych mają zostać opublikowane w lipcu 2017 r.



- Po 21 latach inwestycji... wreszcie będziemy mieli kluczowe dane - powiedział Evan Loh, prezes Paratek Pharmaceuticals.



Jeżeli nowy lek zostanie dopuszczony do użytku, zostanie dodany do arsenału preparatów skierowanych przeciwko opornym bakteriom. To ważny oręż, bo antybiotykooporność z roku na rok będzie zabijać coraz więcej osób.



- W epoce przed antybiotykami, ludzie nie dożywali 30. roku życia z powodu licznych infekcji. Czy można sobie wyobrazić powrót do tej sytuacji? Kiedyś był czas, kiedy nadążaliśmy z wymyślaniem nowych antybiotyków. Dzisiaj jesteśmy w tyle - powiedział Adam Woodrow, jeden z dyrektorów Paratek.



W kontekście rosnącej antybiotykooporności, istotne jest, by decydować się na zażywanie antybiotyków tylko w ostateczności. Wiele chorób można pokonać w znacznie prostszy sposób.