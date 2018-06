Ziemia zwalnia, a odpowiada za to Księżyc

Ziemia i Księżyc są zaangażowane w grawitacyjny balet - Księżyc okrąża Ziemię, a oba obiekty poruszają się wokół Słońca. Ruchy te mają swoje konsekwencje. Od dawna wiadomo, że Ziemia zwalnia, a winą za to należy obarczyć Księżyc.

Zdjęcie Doba była o 6 godzin krótsza przed 1,4 mld lat /NASA

Według badań przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu w Wisconsin-Madison długość doby zmieniła się z około 18 godzin 1,4 mld lat temu do 24 godzin, które mamy dzisiaj. Aby wyjaśnić, dlaczego tak się stało uczeni zastosowali podejście statystyczne zwane astrochronologią, które łączy obserwacje astronomiczne i analizę geologiczną w celu zbadania historii Układu Słonecznego.



- Jedną z naszych ambicji było wykorzystanie astrochronologii do określenia czasu w najodleglejszej przeszłości - do opracowania starożytnych skal czasowych. Chcemy móc badać skały, które mają miliardy lat w sposób porównywalny do tego, jak badamy nowoczesne procesy geologiczne - powiedział prof. Stephen Meyers, współautor badań.



Księżyc powstał w wyniku zderzenia Ziemi z protoplanetą wielkości Marsa 4,5 mld lat temu. Kiedyś był znacznie bliżej Ziemi niż jest teraz. Już wiemy, że Księżyc oddala się od naszej planety o 3,82 cm rocznie, co powoduje spowolnienie Ziemi.



- Gdy Księżyc się oddala, Ziemia jest jak wirująca łyżwiarka figurowa, która zwalnia wyciągając ramiona - wyjaśnił Meyers.



Wykształcenie sześciogodzinnej różnicy długości obrotu wokół własnej osi Ziemi w ciągu ostatnich 1,4 mld lat nie było łatwe, ponieważ wartości zmieniają się znacznie w czasie. Jeżeli na przykład weźmiemy pod uwagę aktualną prędkość oddalania się Księżyca i zastosujemy ją do całej historii, to wywnioskujemy, że Księżyc powstał zaledwie 1,5 mld lat temu. A wiadomo, że było to dawniej.



- Zapis geologiczny jest obserwatorium astronomicznym wczesnego Układu Słonecznego. Patrzymy na jego pulsujący rytm, zachowany w skałach i historii życia - dodał Meyers.



Uczeni wykorzystali dowody geologiczne, aby wykazać, w jaki sposób orbita Ziemi przechodziła od okrągłej do bardziej eliptycznej w ciągu milionów lat. Teraz naukowcy starają się zrozumieć, jak cykle astronomiczne wpływają na ziemski klimat.