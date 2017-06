Rusza produkcja satelitów OneWeb

Firma OneWeb Satellites uruchomiła linię do produkcji seryjnej na potrzeby montażu, integracji i testowania pierwszych satelitów OneWeb.

Zdjęcie Tak będą wyglądać satelity OneWeb /materiały prasowe

Firma OneWeb Satellites uruchomiła swoją linię montażową w Tuluzie - sercu produkcji Airbusa - aby rozpocząć kompleksową walidację, testy oraz integrację swoich pierwszych satelitów, które zostaną wysłane na orbitę już za nieco ponad dziewięć miesięcy.

Reklama

OneWeb Satellites jest wspólnym przedsięwzięciem OneWeb, globalnej firmy komunikacyjnej, której misją jest zapewnienie przystępnego cenowo dostępu do Internetu wszystkim ludziom na Ziemi, oraz Airbus Defence and Space, a pierwsze przyjęte przez nią zamówienie obejmuje produkcję 900 satelitów komunikacyjnych dla floty satelitów OneWeb operującej na niskiej orbicie okołoziemskiej. Zakład w Tuluzie, mający powierzchnię 4600 m2, będzie używany do celów walidacji metod produkcji wymaganych w celu wytworzenia wysokowydajnych satelitów na skalę, jakiej jeszcze nigdy dotąd nie osiągnięto, usunięcia ryzyka powodowanego przez wszelkie potencjalne problemy oraz utworzenia ram dla większej i mieszczącej więcej linii produkcyjnych fabryki OneWeb Satellites w pobliżu Centrum Kosmicznego im. J.F.Kennedy'ego na Florydzie. Po przejściu kompleksowego zestawu testów, pierwszych 10 pilotażowych, zbudowanych w Tuluzie satelitów stanowić będzie pierwsze maszyny we flocie OneWeb.

Dzięki doświadczeniu Airbus w przemyśle i branży kosmicznej, linia montażowa będzie zawierała najnowocześniejszą automatykę, sprzęt testowy oraz możliwości zbierania danych pozwalających skrócić czas montażu i zapewnić środki potrzebne do analizy wydajności fabryki oraz usprawniania procesów. Gdy satelity na niej produkowane znajdą się na orbicie, będą dostarczać cenne dane, które pozwolą potwierdzić poprawność projektu tych pojazdów kosmicznych oraz wprowadzać w nim drobne poprawki, jeśli takowe będą konieczne. Umożliwią to wykrywanie i korektę wszelkich anomalii procesu produkcyjnego w czasie niemal rzeczywistym.

Zdjęcie W Tuluzie została uruchomiona linia produkcyjna satelitów OneWeb / materiały prasowe

Obok budowania floty satelitów, OneWeb Satellites będzie także dostarczać Airbusowi spersonalizowane wersje wysokowydajnych satelitów, platform i podstawowych technologii, aby wesprzeć sprzedaż dokonywaną przez niego na rzecz stron trzecich, takich jak inni operatorzy komercyjni i rządowi na całym świecie. Mini satelity pochodzące z ogromnej linii produkcyjnej stworzą nowe paradygmaty kosztowe i wydajnościowe dla wszystkich podmiotów chcących czerpać korzyści z możliwości, jakie satelity mogą dać na rynkach obserwacji Ziemi, czujników oraz telekomunikacji.