​KFC wysyła swojego burgera na granicę ziemskiej atmosfery

Ludzkość wysyła różne rzeczy w kosmos. Wkrótce KFC zrobi to samo ze swoim burgerem, a dokładniej Zingerem, który odbędzie ekscytujący lot stratosferyczny.

Zdjęcie KFC wysyła Zingera na skraj atmosfery /materiały prasowe

Wysłanie burgera w kosmos to oczywiście element najnowszej akcji marketingowej KFC. Słynny producent kurczakburgerów planuje wysłać swoją kanapkę Zinger w przestrzeń kosmiczną. Całe wydarzenie zostanie nagrane, a ponadto będzie prowadzona transmisja na żywo.



Misja ma nawet własną nazwę. To Zinger 1 - pikantny, chrupiący, kosmiczny.



- Cieszymy się, że popychamy pikantną, chrupiącą kanapkę z kurczakiem krok dalej - powiedział Kevin Hochman, szef amerykańskiego oddziału KFC.



Warto jednak nadmienić, że slogany reklamujące "wysłanie burgera w kosmos" są nieco naciągane. Zinger nie opuści bowiem ziemskiej orbity. Kanapka wzniesie się balonem meteorologicznym na wysokość 51 km, do samej granicy atmosfery. KFC współpracuje w tej materii z firmą World View, która specjalizuje się w tego typu inicjatywach.



Pierwsze wolne okno startowe to 21 czerwca. Wtedy też zostanie podjęta próba wystrzelenia kurczakburgera w kosmos.