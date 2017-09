Coś dziwnego dzieje się ze Słońcem

Tydzień temu na Słońcu zaobserwowano rozbłysk X9.3 - największy od ponad 10 lat. Czy możemy spodziewać się kolejnych?

Zdjęcie Czy Słońce zachowuje się normalnie? /NASA

W ciągu kilku kolejnych dni odnotowano kolejne rozbłyski słoneczne - wszystkie z tego samego regionu - AR 2673. Te rozbłyski towarzyszyły koronalnym wyrzutom masy - olbrzymim obłokom plazmy, które są przyspieszane w obszarze korony słonecznej i wyrzucane w przestrzeń międzyplanetarną.



Takie zachowanie Słońca jest dziwne, gdyż nasza gwiazda zmierza w kierunku minimum słonecznego, czyli okresu najmniejszej aktywności. Co się zatem dzieje?



- To nie jest takie rzadkie. Kiedy aktywny region się budzi, czasami produkuje kilka rozbłysków w ciągu kilku godzin lub dni. Wszystkie te słoneczne rozbłyski i związane z nimi wysokoenergetyczne cząstki oraz burze geomagnetyczne oznaczają, że nasza gwiazda zachowuje się normalnie - powiedział Rodney Viereck z NOAA.



Rozbłyski słoneczne mogą stanowić dla nas poważne zagrożenie. Mogą tworzyć warstwy w jonosferze pochłaniające fale radiowe, uniemożliwiając komunikację na wysokich częstotliwościach, np. między kontrolą lotów a samolotem pasażerskim. W tym czasie astronauci przebywający na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) mają zakaz wychodzenia na zewnątrz, choćby na chwilę.



Region AR 2673 jest obecnie obrócony od Ziemi, więc nie będzie emitował żadnych zagrażających nam koronalnych wyrzutów masy. Ale te pojawią się jeszcze nie raz, więc specjaliści nadmieniają, że powinniśmy być na to przygotowani.