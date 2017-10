Asteroida wielkości domu może uderzyć w Ziemię

Ziemię właśnie minęła asteroida 2012 TC4 - istnieje mała szansa, że uderzy w naszą planetę podczas przelotu w 2079 r.

Zdjęcie Wizja artystyczna 2012 TC4 /NASA

Asteroida 2012 TC4 minęła naszą planetę 12 października o odległość 42 000 km - to ok. 1/10 dystansu między Ziemią a Księżycem. Obiekt ma średnicę 15-30 m i pod względem rozmiarów jest zbliżony do domu. Tej samej wielkości był meteor czelabiński, który rozpadł się na kawałki w Rosji w 2013 r.



Okrążenie Słońca zajmuje asteroidzie 2012 TC4 609 dni, ale z uwagi na naszą orbitę, zobaczymy ją ponownie dopiero w 2050 r. Do interesującego spotkania dojdzie w 2079 r. - istnieje wtedy prawdopodobieństwo 1:750 (czyli ok. 0,13 proc.), że asteroida uderzy w naszą planetę.



- Wiemy dzisiaj, że w 2050 r. dojdzie do bliskiego przelotu asteroidy. Pewna niefortunna seria zdarzeń może doprowadzić do kolizji obiektu z naszą planetą w 2079 r. - powiedział Rudiger Jehn z ESA.



To naprawdę małe prawdopodobieństwo. Nawet jeżeli 2012 TC4 weszłaby w ziemską atmosferę, wywołane przez asteroidę efekty byłyby niewielkie. Zaobserwowalibyśmy błysk na niebie i rozpad obiektu na mniejsze kawałki. Nie ma zatem czym się martwić. Naukowcy chcą jednak wykorzystać badania nad 2012 TC4 do lepszego przygotowania się na przyszłe potencjalne kataklizmy.



Według obecnego stanu wiedzy, w najbliższej przyszłości Ziemi nic nie zagraża. Asteroida 2009 FD o średnicy 160 m ma szansę 1:630 na trafienie naszej planety w latach 2185 i 2198.