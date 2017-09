Życie potrzebuje promieniowania UV

Naukowcy odkryli, że światło ultrafioletowe może mieć ogromne znaczenie w rozwoju życia pozaziemskiego. To z kolei rzuca nowe światło na poszukiwania obcych istot poza naszą planetą.

Zdjęcie Wizja artystyczna planety krążącej wokół czerwonego karła /materiały prasowe

Według badań przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Harvarda, życie wymaga obecności promieni ultrafioletowych (UV). Kwas rybonukleinowy (RNA) wykorzystywany przez każdą znaną nam formę życia wydaje się tworzyć tylko wtedy, gdy działa na niego pewna ilość światła UV.



To złe informacje dla potencjalnych form życia na egzoplanetach krążących wokół czerwonych karłów, takich jak TRAPPIST-1 czy Proxima Centauri. Te gwiazdy mogą nie wytwarzać wystarczających ilości światła, by zainicjować odpowiednie procesy biologiczne.



- To byłoby jak kupa drewna i chęć rozpalenia ognia bez posiadania zapałki. Nasze badania pokazują, że odpowiednia ilość światła UV może być zapałką dla życia - powiedział Sukrit Ranjan, jeden z naukowców.



Według symulacji komputerowych, egzoplanety znajdujące się w ekosferze czerwonych karłów dostają 100-10000 razy mniej promieniowania UV niż Ziemia. To odkrycie komplikuje istniejące już hipotezy dotyczące poszukiwania życia wokół czerwonych karłów.