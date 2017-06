To dlatego jeszcze nie spotkaliśmy kosmitów

Powstała nowa hipoteza dobrze wyjaśniająca, dlaczego jeszcze nie spotkaliśmy przedstawicieli inteligentnych cywilizacji pozaziemskich. Obcy mogą przebywać w stanie estywacji, czekając aż wszechświat się ochłodzi i będzie dla nich lepszym miejscem do życia.

Zdjęcie Czy kosmici znajdują się w stanie estywacji? /©123RF/PICSEL

Niezwykła hipoteza została zaproponowana przez naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego: Andersa Sandberga, Stuarta Armstronga i Milana Cirkovica oraz opisana w "Journal of the British Interplanetary Society". Mimo iż teoria estywacji, czyli letniego odpowiednika hibernacji, brzmi niewiarygodnie, może być jednym z lepszych wyjaśnień paradoksu Fermiego.



Paradoks Fermiego to odpowiedź na pytanie "gdzie Oni są?", zbudowana na fundamencie sprzeczności między wysokim prawdopodobieństwem istnienia cywilizacji pozaziemskich a brakiem jakichkolwiek obserwowalnych śladów ich istnienia. Niektórzy uważają, że kosmici są tak naprawdę znacznie bardziej zaawansowani od nas i nie mają ochoty na żaden kontakt. Prawda może być jednak znacznie inna.



Jeżeli założymy, że zaawansowane pozaziemskie formy życia istnieją pod postacią sztucznej inteligencji i wykorzystują cyfrowe ciała, temperatura panująca we wszechświecie może być dla nich za wysoka. Obecnie panują zaledwie 3 Kelwiny powyżej zera bezwzględnego. To bardzo zimno, ale będzie jeszcze zimniej - temperatura nadal spada, bo wszechświat wciąż się rozszerza. Zespół Sandberga przekonuje, że temperatura w przyszłości może pozwolić na 1030 więcej procesów obliczeniowych niż obecnie.



- W związku z tym proponujemy hipotezę estywacji. Powodem, dla którego nie obserwujemy śladów obcych cywilizacji, jest to, że są one obecnie nieaktywne, cierpliwie czekając na przyszłe epoki kosmiczne. Jedynym rozwiązaniem chroniącym przez wyższymi temperaturami jest estywacja - powiedział Sandberg.



Zaawansowana cywilizacja pozaziemska dysponująca cyfrowymi ciałami mogła w pełni zbadać określoną część wszechświata. Ich istnienie ze stosunkowo ograniczoną mocą przetwarzania nie ma sensu, dlatego mogą czekać na "chłodniejsze" czasy. A przecież przetwarzanie jest 10 razy skuteczniejsze, gdy komputer jest 10 razy zimniejszy.



- Osobiście uważamy, że najbardziej prawdopodobnym powodem, dla którego nie widzimy cywilizacji pozaziemskich, nie jest odległość, ale ich aktywność. Jeżeli życie nie jest rzadkie we wszechświecie, hipoteza estywacji jest całkiem prawdopodobną odpowiedzią na paradoks Fermiego - powiedział Sandberg.



Dowodami na występowanie obcych w stanie estywacji mogą być niecodzienne zjawiska astronomiczne, jak np. gwiazdy, które nie są wsysane do wnętrza czarnych dziur. Zdaniem naukowców potwierdzają one, że kosmici są w stanie wykorzystywać energie gwiazd lub nawet całych galaktyk.