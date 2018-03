Michio Kaku: Kontakt z obcą cywilizacją jeszcze w tym stuleciu

Słynny fizyk teoretyczny, profesor Michio Kaku, powiedział, że jego zdaniem nawiążemy kontakt z cywilizacją pozaziemską jeszcze w tym stuleciu.

Zdjęcie Profesor Michio Kaku wypatruje kosmitów /AFP

Michio Kaku podczas sesji AMA (Ask Me Anything) porównał życie pozaziemskie z naszą własną cywilizacją. Jego zdaniem, kosmici wystarczająco zaawansowani technologicznie, by przybyć na Ziemię, byliby niezadowoleni z tego, co osiągnęliśmy do tej pory.



- Osobiście uważam, że w tym stuleciu nawiążemy kontakt z cywilizacją pozaziemską, wsłuchując się w sygnały radiowe - powiedział prof. Kaku.



Chociaż prawdopodobieństwo odkrycia mikroorganizmów (bakterii i wirusów) w innych rejonach Układu Słonecznego jest coraz większe, kontakt z zaawansowaną technologicznie formą życia byłby czymś unikatowy. Szanse na skrzyżowanie się ze sobą ścieżek dwóch rozwiniętych cywilizacji eksperci oceniają na niskie. Jakiekolwiek próby oszacowania, kiedy to nastąpi, powinny być traktowane z przymrużeniem oka.



- Nawet jeżeli się z nimi spotkamy, rozmowa będzie trudna, ponieważ będą oddaleni o dziesiątki lat świetlnych. W międzyczasie będziemy musieli rozszyfrować ich język, aby zrozumieć ich poziom technologiczny - dodał Kaku.



Konieczne będzie zrozumienie intencji, stopnia zaawansowania i poziomu agresji cywilizacji pozaziemskiej.



- Inna możliwość jest taka, że wylądują na trawniku Białego Domu i sami ogłoszą swoje istnienie. Sądzę jednak, że jest to mało prawdopodobne, ponieważ bylibyśmy dla nich jak zwierzęta leśne, to znaczy takie, z którymi nie warto się komunikować - podsumował prof. Kaku.



Zdaniem fizyka, aby dostać się w bardziej odległe rejony wszechświata, będziemy musieli przyspieszyć naszą ewolucję, a być może nawet - zrezygnować z naszych ciał. To wszystko przed nami. A duża część tych planów ma szansę na realizację jeszcze w tym stuleciu.