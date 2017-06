Internauta wypatrzył skalisty krąg na Marsie

Youtuber SecureTeam 10 przekonuje, że przedstawiciele pozaziemskiej cywilizacji wznieśli na powierzchni Marsa skalisty krąg. Podobno aktywność kosmitów ma miejsce nie tylko na Czerwonej Planecie, ale i na Księżycu. Ile w tym prawdy, a ile "internetowej legendy".

Zdjęcie Ten skalisty krąg musieli powołać do życia kosmici /materiały prasowe Niewyjaśnione Czy NASA wymazała budynki ze zdjęć z marsjańskiego łazika Curiosity?

SecureTeam 10 praktycznie we wszystkich nietypowych zjawiskach na Ziemi (i poza nią) doszukuje się działalności przedstawicieli pozaziemskiej cywilizacji. Jego ostatnia hipoteza opiera się na zdjęciach udostępnionych przez NASA, na których widać krąg skał na powierzchni Czerwonej Planety.



Choć pochodzenie kręgu jest prawdopodobnie naturalne i nie ma nic wspólnego z działalnością kosmitów, SecureTeam 10 opisuje strukturę jako coś, czego "nigdy wcześniej nie widział na oczy". To faktycznie muszą być kosmici.



Vloger (osoba realizująca cykliczne materiały wideo m.in. w serwisie YouTube) porównał marsjańską strukturę do innej przypominającej Stonehenge formacji skalnej. Tych zdaniem SecureTeam 10 jest na Czerwonej Planecie bardzo dużo, mimo że rządy największych krajów "ukrywają prawdę w tajemnicy".



Do tego typu rewelacji polecamy jednak podejść z odpowiednim dystansem.