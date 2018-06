Egzoksiężyce idealnym miejscem do poszukiwania życia

Astronomowie przypuszczają, że to egzoksiężyce mogą być idealnym miejscem do rozwoju życia. Tam powinniśmy skierować swój wzrok.

Zdjęcie Wizja artystyczna potencjalnie nadającego się do rozwoju życia egzoksiężyca /materiały prasowe

To, czy istnieje życie pozaziemskie, jest jednym z największych pytań współczesnej nauki. Odkrycie tysięcy planet pozasłonecznych krążących wokół odległych gwiazd sugeruje, że nasza sytuacja prawdopodobnie nie jest wyjątkowa. Ale wciąż oznaki życia na odległych planetach pozostają nieuchwytne. Najnowsze badania sugerują, że powinniśmy zainteresować się nie egzoplanetami, a ich księżycami.



Zidentyfikowano 121 egzoplanet, które mogą posiadać naturalne satelity wspierające życie. Egzoksiężyce, o których mowa, znajdują się w ekosferze swoich gwiazd i wiele z nich może mieć skalistą powierzchnię i ukrywać na niej wodę w stanie ciekłym.



- Obecnie istnieje 175 znanych księżyców krążących wokół ośmiu planet Układu Słonecznego. Podczas gdy większość z tych księżyców krąży wokół Saturna i Jowisza, znajdują się one poza ekosferą. Ta sytuacja prawdopodobnie nie dotyczy innych układów planetarnych - powiedział Stephen Kane z Uniwersytetu Kalifornijskiego, współautor badań.



Egzoksiężyce krążące wokół gazowych gigantów otrzymują światło bezpośrednio z ich gwiazd macierzystych, a pośrednio z planet. Uważa się, że ta zależność sprzyja powstawaniu i podtrzymaniu życia. Wiemy, że księżyce w Układzie Słonecznym są aktywne geologicznie dzięki działaniu ich planet macierzystych, ale nie wiemy, czy ta właściwość sprzyja czy szkodzi życiu.



121 zidentyfikowanych egzoplanet ma promień co najmniej trzy razy większy od promienia Ziemi i krąży wokół gwiazd podobnych do Słońca. Naukowcy uważają, że jeżeli częstotliwość występowania egzoksiężyców jest podobna do tego, co obserwujemy w Układzie Słonecznym, podwaja to liczbę miejsc, w których może istnieć życie.



Najlepszymi kandydatami do podtrzymania życia w Układzie Słonecznym są Europa i Enceladus, krążące wokół Jowisza i Saturna.