Sonda Cassini rozpoczyna ostatni etap misji

Sonda Cassini rozpoczęła ostatnią fazę swojej misji, zanurzając się w atmosferze Saturna.

Zdjęcie Sonda Cassini zakończy swój żywot we wrześniu /NASA

Sonda Cassini wykonała pierwszy z pięciu bliskich przelotów wokół Saturna, zbierając niezwykle cenne dane o składzie chemicznym planety. Ten przelot to także punkt wyjścia dla manewru sondy w przyszłym miesiącu, który zakończy się spektakularną kolizją z planetą nazywaną "władcą pierścieni".



Sonda Cassini przemieszcza się obecnie w przestrzeni między atmosferą a pierścieniami planety. W poniedziałek nad ranem sonda zbliżyła się do chmur Saturna na odległość 1600 km - to znacznie bliżej niż jakikolwiek obiekt wcześniej. Ten przelot miał na celu pobranie próbek gazu atmosfery Saturna.



Według szacunków naukowców odpowiedzialnych za projekt Cassini w ESA, atmosfera Saturna w 75 proc. składa się z wodoru, a resztę stanowi hel.



- Saturn emituje więcej energii niż absorbuje od Słońca, co oznacza, że traci energię grawitacyjną. Uzyskanie precyzyjnych pomiarów wodoru i helu w górnych warstwach atmosfery utrudnia dystrybucja materiału we wnętrzu planety - powiedział Nicolas Altobelli, jeden z naukowców ESA odpowiedzialnych za badania.

Zdjęcie Sonda Cassini / materiały prasowe

Wszystkie dane zebrane przez sondę Cassini zostaną wysłane we wtorek. Misja Cassini ma oficjalnie zakończyć się 15 września, gdy sonda zostanie spektakularnie pochłonięta przez atmosferę Saturna.