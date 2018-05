Rusza poszukiwanie cywilizacji pozaziemskich

​Program Breakthrough Listen wreszcie będzie nasłuchiwał galaktyki w poszukiwaniu sygnałów pochodzących od cywilizacji pozaziemskich.

Zdjęcie Parkes Observatory /Wikipedia

Breakthrough Listen to program obserwacji astronomicznych o wartości 100 mln dol., zaplanowany na 10 lat, którego nadrzędnym celem jest poszukiwanie dowodów istnienia cywilizacji pozaziemskich. Astronomowie chcą przeskanować milion najbliższych gwiazd, płaszczyznę i centrum Drogi Mlecznej oraz 100 najbliższych galaktyk.



Breakthrough Listen wykorzystuje m.in. radioteleskop CSIRO w Parkes Observatory znajdujący się w Nowej Południowej Walii. Wcześniej teleskop mógł skanować tylko jedno miejsce na niebie w tym samym czasie, ale dzięki angażowi Breakthrough Listen składa się na niego 13 wiązek, które pozwalają na szybsze badanie kosmosu.



- Dzięki nowym możliwościom skanujemy naszą galaktykę w niespotykany dotąd sposób. Przeszukując ogromne zbiory danych pod kątem podpisów zaawansowanych technologicznie cywilizacji mamy nadzieję odkryć dowody na to, że nasza planeta nie jest jedyną, na której powstało inteligentne życie - powiedział Danny Price, astronom z Parkes Observatory.



Nowe cyfrowe oprogramowanie pozwala przesyłać dane z teleskopu z prędkością 130 gigabitów na sekundę, co jest przepustowością ok. 1000 razy większą niż standardowego domowego łącza internetowego.