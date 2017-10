Radioteleskop FAST z pierwszym odkryciem

Nieco ponad rok po jego ukończeniu, 500-metrowy chiński teleskop sferyczny FAST dokonał swojego pierwszego odkrycia.

Zdjęcie FAST ma na swoim koncie już pierwsze odkrycie /materiały prasowe

Five hundred meter Aperture Spherical Telescope (FAST) to największy na świecie radioteleskop w chińskiej prowincji Kuejczou, w Pingtang, w naturalnym zagłębieniu terenu, o pojedynczej czaszy o średnicy 500 m. Jego budowę zakończono w lipcu 2016 r., a już może poszczycić się ważnym odkryciem.



Astronomowie użyli czaszy FAST do namierzenia pary pulsarów oddalonych od nas o tysiące lat świetlnych. Gwiazdy znane jako PSR J1859-01 i PSR J1931-01 zostały odkryte przez FAST w sierpniu, ale potrzebne było kilka dodatkowych tygodni na potwierdzenie ich detekcji.



Oba obiekty to gęste, gwałtownie obracające się gwiazdy otoczone silnymi polami magnetycznymi. Pola te skupiają promieniowanie elektromagnetyczne w wiązkę, która kreśli okrąg wraz z każdym obrotem, podobnie jak robi to latarnia morska.



Para pulsarów odkryta przez FAST - FP1 i FP2 - nie wyróżnia się wielkością, prędkością ani dzielącym je dystansem. FP1 to pulsar o cyklu wirowania wynoszącym 1,83 s, a jego szacowana odległość wynosi 16 000 lat świetlnych. FP2 to pulsar o czasie wirowania 0,59 s i szacowanej odległości 4100 lat świetlnych.



Dla porównania - najszybszy znany nam pulsar obraca się 642 razy na sekundę.



- Dwa nowo odkryte pulsary symbolizują początek nowej epoki systematycznych odkryć chińskich radioteleskopów - powiedział Yan Jun, dyrektor Narodowego Obserwatorium Astronomicznego Chin.