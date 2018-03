Prezydent Trump chce utworzyć Siły Kosmiczne

Prezydent Donald Trump wyraził chęć utworzenia "sił kosmicznych", specjalnego oddziału wojskowego, który miałby chronić interesów Amerykanów podczas kolonizacji kosmosu.

Zdjęcie Czy wkrótce powstaną specjalne Siły Kosmiczne? /AFP

- Przestrzeń kosmiczna to domena działań wojennych, podobnie jak ląd, powietrze i morze. Możemy nawet opracować specjalne Siły Kosmiczne. Jeżeli mamy Siły Powietrzne, to możemy mieć Siły Kosmiczne - powiedział Trump.



Mimo iż pomysł ten brzmi zaskakująco, o realizacji podobnej jednostki politycy wypowiadają się od dłuższego czasu.



- Ponieważ wykonujemy ogromną ilość prac w kosmosie, możemy potrzebować nowy organów sprawujących porządek. Nazwiemy je Siłami Kosmicznymi. Kiedy po raz pierwszy o tym wspomniałem, mało kto traktował to poważnie. Być może jednak faktycznie będziemy musieli to zrobić - dodał Trump.



Niedawno David L. Goldfein, generał Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, powiedział, że jego zdaniem ludzkość wkrótce będzie prowadzić działania wojenne w kosmosie. Opracowanie jednostki Sił Kosmicznych to kontynuacja tej myśli.



Póki co, nie ujawniono żadnych szczegółów dotyczących ewentualnego kształtu specjalnej jednostki porządkowej amerykańskiej armii.