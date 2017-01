Pierwszy start SpaceX z LC-39A w połowie lutego

Pierwszym startem rakiety Falcon 9 z platformy startowej 39A będzie misja CRS-10. Bezzałogowy statek kosmiczny Dragon dostarczy na Międzynarodową Stację Kosmiczną około trzech ton ładunku.

Zdjęcie Wyrzutnia LC-39A oraz hangar firmy SpaceX /NASA

Z platformy startowej 39A (LC-39A) startowały promy kosmiczne a jeszcze wcześniej gigantyczne rakiety Saturn V. Po zakończeniu programu wahadłowców platforma 39A została wynajęta przez SpaceX, którą przygotowuje do lotów rakiet Falcon 9 oraz Falcon Heavy. Leasing platformy został podpisany w 2014 roku na dwadzieścia lat.

Pierwszym lotem realizowanym przez SpaceX z historycznej platformy będzie misja CRS-10 (Commercial Resupply Services). Statek Dragon dostarczy do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej 2029 kg ładunku w przedziale ciśnieniowym oraz 977 kg ładunku zewnętrznego, który następnie zostanie przyczepiony do ISS. Będzie to pierwszy komercyjny lot startujący z platformy.

Termin lotu wyznaczony został na połowę lutego. Do tego czasu potrwają ostatnie prace i testy na platformie startowej. Po starcie rakiety Falcon 9 również podjęta zostanie próba lądowania pierwszego stopnia na lądowisku LZ-1 znajdującym się na terenie Cape Canaveral.

Około tydzień po locie misji CRS-10 z platformy 39A ma ponownie wystartować rakieta nośna Falcon 9. Tym razem wyniesiony zostanie satelita telekomunikacyjny Echostar 23.