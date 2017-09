New Horizons zmierza w kierunku asteroidy MU69

Sonda New Horizon jest w drodze do asteroidy na obrzeżach Układu Słonecznego. Dotrze do niej w 2019 roku.

Zdjęcie Wizja artystyczna sondy New Horizons zbliżającej się do MU69 /materiały prasowe

Asteroida, o której mowa nazywa się MU69 - jest oddalona od Plutona o ok. 1,5 mld km, natomiast od Ziemi o 6,5 mld km. Sonda New Horizons dotrzec do celu 1 stycznia 2019 r. Zgodnie z planem, statek kosmiczny znajdzie się w odległości 3500 km od powierzchni asteroidy - ponad trzy razy bliżej niż Plutona.



NASA ma też plan awaryjny. Jeżeli w okolicy asteroidy MU69 zostaną odkryte inne obiekty, sonda New Horizons minie ją w odległości 7800 km.



- Cały proces zbliżenia potrwa od września 2018 r. do stycznia 2019 r. Najbliższe podejście i szczegółowe zdjęcia uzyskamy między 30 grudniem a 2 styczniem - powiedział Alan Stern, główny opiekun misji New Horizons.



Im sonda New Horizons bardziej zbliży się do MU69, tym dokładniejszych zdjęć dostarczy. Naukowcy planują bliższy przelot niż nad powierzchnią Plutona, co może zakończyć się spektakularnym sukcesem, ale i widowiskową porażką.



Istnieje szansa, że MU69 to nie jeden, a dwa mniejsze obiekty, które zbliżają się do siebie nawzajem. Jeżeli asteroidę tworzy pojedynczy obiekt, to ma on ok. 30 km średnicy. Jeżeli składowe asteroidy są dwie, to każda ma średnicę ok. 15-20 km.



Więcej informacji uzyskamy dopiero, gdy sonda New Horizons zbliży się do MU69.