Naukowcy potwierdzają - na Marsie można uprawiać ziemniaki

​Mark Watney w kultowym już "Marsjaninie" pokazał, że można uprawiać ziemniaki na Czerwonej Planecie. Najnowsze badania naukowców potwierdzają, że jest to faktycznie możliwe.

Zdjęcie Mark Watney uprawiał ziemniaki w kultowym "Marsjaninie" /materiały prasowe

Badania przeprowadzone przez Centro Internacional de la Papa (CIP), największe na świecie centrum naukowe poświęcone ziemniakom, słodkim ziemniakom, maniokowi i innym bulwom oraz korzeniom jadalnym, wskazują, że warzywa te mogą być uprawiane na Marsie. W ubiegłym roku uczeni CIP we współpracy z NASA zebrali glebę z pustyni Atacama w celu odtworzenia warunków glebowych panujących na Marsie.



W fazie drugiej projektu stworzono specjalne szklarnie, w których pieczołowicie odtworzono warunki panujące w marsjańskiej atmosferze (temperaturę w dzień i w nocy, ciśnienie powietrza, poziom tlenu oraz dwutlenku węgla). Próba uprawy ziemniaków w warunkach symulujących marsjańskie zakończyła się sukcesem. Zarówno bulwy, jak i kiełki roślin wzrastały bez problemu. Szczególnie dobrze rosły gatunki ziemniaków tolerujące słoną glebę, przystosowane do warunków subtropikalnych.



Badania przeprowadzone przez CIP są kluczowe nie tylko dla przyszłych misji marsjańskich, ale w kontekście upraw tych warzyw na obszarach dotkniętych zmianami klimatycznymi na naszej planecie. Naukowcy przekonują, że ziemskie ziemniaki są szczególne dobre w dostosowywaniu się do ekstremalnych warunków środowiskowych.



- Uprawa roślin w warunkach symulujących marsjańskie jest ważnym elementem tego eksperymentu. Jeżeli rośliny tolerują ekstremalne warunki na Ziemi, mają duże szanse na wzrost na Marsie. Zrobimy kilka tur eksperymentów, by dowiedzieć się, które odmiany ziemniaków radzą sobie najlepiej. Chcemy poznać minimalne warunki środowiskowe niezbędne dla ziemniaka do przetrwania - powiedział Julio Valdivia-Silva, jeden z naukowców zaangażowanych w projekt.



Według CIP ziemniaki mają wielki potencjał genetyczny do adaptacji do ekstremalnych warunków, a przy tym dużą wartość odżywczą.