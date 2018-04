NASA uruchamia kolejnego łowcę planet

​NASA przygotowuje się do wyniesienia na orbitę satelity TESS, który będzie poszukiwał planet pozasłonecznych.

Zdjęcie TESS będzie poszukiwał egzoplanet podobnych do Ziemi /NASA

Transiting Exoplanet Survey Satellite, czyli TESS, ma zostać wyniesiony poza Ziemię 16 kwietnia na pokładzie rakiety SpaceX Falcon 9. Satelita jest łowcą planet zaprojektowanym do poszukiwania światów podobnych do Ziemi w innych miejscach galaktyki.



- Spodziewamy się, że TESS odkryte kilka planet, których warunki atmosferyczne - i potencjalna zdatność do rozwoju życia - będą mogły być dokładnie zmierzone - powiedział George Ricker, główny koordynator misji TESS.



TESS jest kontynuacją niezwykle udanej misji Keplera. Teleskop kosmiczny uruchomiony w 2009 r. znalazł już tysiące egzoplanet. W ciągu kilku miesięcy misja ma się zakończyć, a zadania Keplera przejmie TESS.



Dzięki czterem kamerom szerokokątnym, TESS będzie mógł obserwować ok. 85 proc. widocznego nieba. Będzie poszukiwał planet pozasłonecznych metodą tranzytu, czyli podczas ich przechodzenia na tle tarczy gwiazdy macierzystej. Tej samej techniki używa Kosmiczny Teleskop Keplera.



Naukowcy oczekują, że podstawowa misja TESS potrwa dwa lata, chociaż istnieje szansa, że zostanie wydłużona.