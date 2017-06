NASA pracuje nad sondami kosmicznymi ze sztuczną inteligencją

​NASA ma nadzieję, że przyszłe sondy kosmiczne będą zaopatrzone w elementy sztucznej inteligencji. Dzięki temu będą mogły podejmować samodzielne decyzje, bez konieczności oczekiwania na sygnał z Ziemi.

Zdjęcie Sondy kosmiczne ze sztuczną inteligencją? Już wkrótce to możliwe /NASA

Wraz z wysyłaniem coraz większej liczby sond kosmicznych poza Ziemię, niektóre będą musiały działać całkowicie autonomicznie. Do tego potrzebny jest rozwój sztucznej inteligencji na zaawansowanym poziomie.



Steve Chien i Kiri Wagstaff z Jet Propulsion Laboratory są przekonani, że maszyny będą musiały uczyć się podczas podróży, dostosowując się tego, co nieznane i nieuchwytne dla najpotężniejszych teleskopów.



- Podejmując własne decyzje eksploracyjne, statek z AI może przeprowadzić tradycyjne badania naukowe w bardziej efektywny sposób, a nawet osiągnąć niemożliwe do zaplanowania obserwacje astronomiczne, miliony km od Ziemi - powieedział Chien.



Dzisiaj sztuczna inteligencja jest w stanie rozróżnić burzę od normalnych warunków pogodowych na odległej planecie, wykorzystując tylko dane z instrumentów pomiarowych. Podobnie jak Google używa sztucznej inteligencji do rozpoznawania psów i kotów na zdjęciach, sonda byłaby w stanie wykryć różnice między lodem a śniegiem, stojącą lub płynącą wodą i tego typu podobnymi.



Niektórzy przekonują, że sondy ze sztuczną inteligencją na pokładzie będą w stanie dotrzeć nawet do Alfa Centauri, gwiazdy oddalonej od nas o 4,24 lata świetlne. W przypadku takiej misji komunikacja z sondą byłaby utrudnieniem, więc nadanie urządzeniu cech autonomicznych znacznie by ją ułatwiło.



Następna generacja robotów najprawdopodobniej będzie w stanie wykryć interesujące nas cechy obiektów, przetworzyć i przeanalizować je, a następnie dostosować do nich swoje plany.



Łazik Curiosity ma na pokładzie oprogramowanie, które pomaga w wyborze obiecujących celów dla ChemCam - urządzenia, które analizuje skały i inne struktury geologiczne na Czerwonej Planecie. Łazik, który zostanie wysłany na Marsa w 2020 r. będzie w stanie samodzielnie zmieniać priorytety misji w oparciu o zebrane dane.