NASA poleci na Europę w 2024 r.

​NASA chce poszukać śladów życia na Europie, jednym z księżyców Jowisza. W 2024 r. planuje wysłać tam lądownik.

Zdjęcie Tak może wyglądać próbnik NASA, który wyląduje na Europie /NASA

Europa od dawna jest przedmiotem zainteresowania astronomów. Naukowcy uważają, że pod lodową powierzchnią księżyca znajdują się pokłady słonej wody przewyższające ilości zgromadzone na Ziemi. Oznacza to warunki sprzyjające dla istnienia form życia. Mając to na uwadze, NASA chce dogłębniej zbadać Europę. We wczesnych latach 20. bieżącego wieku w kierunku księżyca Jowisza zostanie wysłana sonda EMFM (Europa Multiple Flyby Mission), która wykona ok. 45 przelotów wokół lodowego świata.



Ale marzeniem astronomów zawsze było wysłanie lądownika na powierzchnię Europy i bezpośrednie pobranie próbek lodu. W ubiegłym roku Kongres USA udostępnił NASA fundusze na ten cel, więc agencja zabrała się za planowanie misji.



"Europa może skrywać wskazówki dla jednego z głównych długoterminowych celów NASA - ustalenia, czy jesteśmy sami we wszechświecie. Najważniejszym naukowym celem misji jest poszukiwanie dowodów istnienia życia na Europie" - czytamy w raporcie opublikowanym przez NASA.



Aby tego dokonać, w 2024 lub 2025 r. na księżyc zostanie wysłana rakieta SLS (Space Launch System) z orbiterem CRO (Carrier Relay Orbiter). Z powodu intensywnego promieniowania panującego wokół Jowisza, orbiter i lądownik zostaną zaprojektowane, by przetrwać w niekorzystnych warunkach tylko ok. 30 dni.



Sonda wysłana na Europę zbierze 5 próbek lodu nie przekraczających 10 cm3, które zostaną przeanalizowane na pokładzie. Wyniki zostaną wysłane na Ziemię. Na ten moment nie jest rozważane zabezpieczenie materiału pobranego z powierzchni księżyca i jego transport na naszą planetę.



Wyniki uzyskane podczas nienazwanej jeszcze misji nie będą ostateczne, ale dadzą naukowcom pogląd na to, czy Europa faktycznie nadaje się na azyl dla prostych organizmów żywych.



Będzie to pierwsza misja, której bezpośrednim celem jest poszukiwanie życia pozaziemskiego od czasów sondy Viking, która w 1970 r. wylądowała na Marsie. To dopiero pierwszy krok w stronę poszukiwania biosygnatur na księżycach planet Układu Słonecznego. W kolejce czekają już kolejne globy.