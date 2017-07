NASA buduje prototyp kosmicznego habitatu ze starego konteneru

Aluminiowy kontener towarowy zbudowany ponad 15 lat temu zostanie przekształcony w prototyp kosmicznego habitatu, w którym astronauci będą mieszkać podczas długich misji.

Zdjęcie Wizja artystyczna kosmicznego habitatu Lockheed Martin /materiały prasowe

Habitat jest krokiem w kierunku następnego dużego kosmicznego projektu NASA zwanego Deep Space Gateway. To "kosmodrom" na orbicie Księżyca, w którym astronauci żyliby przez rok. NASA chce uruchomić go w drugiej połowie lat 20. obecnego wieku.



Lockheed Martin, który realizuje dla NASA ten projekt, poinformował w zeszłym tygodniu, że odnowi kontener i przystosuje go do wymagań habitatu. Wizualnie będzie miał on wygląd prostego kontenera o wielkości 6,5 na 4,5 m. Wnętrze kontenera zostanie przekształcone w pomieszczenie mieszkalne, w którym znajdzie się stacja robocza dla astronautów, miejsce do ćwiczeń i przestrzeń do przechowywania żywności, wody oraz kosmetyków. "Wszystkie rzeczy, dzięki którym będziesz szczęśliwy w kosmosie", jak powiedział Bill Pratt z Lockheed Martin.



- Łatwo jest wziąć sprawy za pewnik, gdy mieszkasz w domu. Coś tak prostego jak telefon do rodziny jest zupełnie inne, gdy mieszkasz poza Ziemią. Podczas budowy habitatu musimy myśleć inaczej - co zrobić, żeby zapewnić astronautom bezpieczeństwo, zdrowie i produktywność - powiedział Bill Pratt.



Kontener nazwany Donatello był jednym z trzech zbudowanych przez Włoską Agencję Kosmiczną w latach 90. ubiegłego wieku służących do przewozu dostaw na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Donatello został dostarczony z Włoch do Centrum Lotów Kosmicznych im. Kennedy'ego w 2001.



Podczas gdy dwa inne kontenery - nazwane Leonardo i Raffaello - wzięły udział w kilku misjach wahadłowych na ISS, Donatello nigdy nie był używany. Teraz zostanie on odnowiony przez Lockheed Martin - praca zajmie około 18 miesięcy. Nadal jest za wcześnie, by stwierdzić, ile będzie kosztował prototyp.