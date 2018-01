NASA będzie badać ziemską jonosferę

NASA planuje w tym roku zgłębienie mało znanej części ziemskiej atmosfery uruchamiając dwa satelity, które będą monitorować jak nasza jonosfera oddziałuje z przestrzenią kosmiczną.

Zdjęcie Wizja artystyczna satelity ICON na orbicie /NASA

Pierwszą z dwóch misji jest GOLD (Global-scale Observations of the Limb and Disk). Satelita znajdzie się 25 stycznia na rakiecie Ariane 5, która zostanie wystrzelona z Gujany Francuskiej. W kolejnych miesiącach na orbicie okołoziemskiej pojawi się także ICON (Ionospheric Connection Explorer).



Celem misji jest zbadanie, w jaki sposób wiatr słoneczny i inne elementy kosmicznej pogody wchodzą w interakcję z górną atmosferą Ziemi - jonosferą i termosferą, na wysokości ok. 97 km. Region ten podlega ciągłym zmianom, ponieważ mają na niego wpływ zarówno warunki pogodowe na Ziemi, jak i w przestrzeni kosmicznej.



Satelita GOLD zostanie umieszczony na orbicie geostacjonarnej, 35 000 km nad powierzchnią Ziemi. Będzie miał stamtąd stały widok na Ziemię i jej zewnętrzną atmosferę. Urządzenie dostarczy pełni obraz jonosfery i górnej atmosfery co pół godziny. Satelita ICON, który zostanie wyniesiony poza Ziemię w kolejnych miesiącach 2018 r. dostarczy zbliżony widok. ICON ma orbitować na wysokości 565 km i będzie wielokrotnie przechodził przez pole widzenia GOLD, aby dane obu urządzeń mogły się pokrywać.



Naukowcy mają nadzieję, że satelity pomogą im dostrzec, w jaki sposób burze geomagnetyczne wpływają na górną atmosferę. Dzięki satelitom będzie możliwe także obserwowanie wpływu El Nino na jonosferę.