Największa symulacja wszechświata w historii

Naukowcy stworzyli największą symulację wszechświata. Zawiera ona 25 mld wirtualnych galaktyk i została utworzona z myślą o kolejnej misji kosmicznej ESA.

Zdjęcie Kosmiczna sieć łączy wszystkie galaktyki we wszechświecie /materiały prasowe

Symulacja wszechświata została stworzona przez superkomputer IBM Piz Daint ze szwajcarskiego Swiss National Computing Center, a jej wykonanie zajęło 80 godzin.



Stworzenie tak złożonej symulacji nie jest łatwe. Udało się ją wykonać dzięki kodowi PKDGRAV3, który powstał z myślą o opisywaniu dynamiki ciemnej materii w różnych strukturach wszechświata. Punktem wyjścia symulacji był wszechświat z 2 bln "makrocząsteczek" ciemnej materii. Przedstawiają one olbrzymie plamy ciemnej materii, które występują w naszym kosmicznym sąsiedztwie.



Największa symulacja wszechświata jest obecnie wykorzystywania do testów statku kosmicznego Euclid, który w 2020 r. ma zostać wystrzelony w kosmos. Zadaniem Euklidesa będzie odkrycie tajemnic ciemnej materii i ciemnej energii.



Ciemna energia jest przyczyną przyspieszonej ekspansji wszechświata. Ciemna materia jest odpowiedzialna za to, że galaktyki zachowują swój kształt, mimo iż nie jesteśmy w stanie jej bezpośrednio zaobserwować.