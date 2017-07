Misja Red Dragon zostanie anulowana?

Kolejne źródła sugerują, że pierwsza misja marsjańska firmy SpaceX – Red Dragon – może być wkrótce anulowana.

Zdjęcie Kapsuła Red Dragon na powierzchni Marsa / Fot. SpaceX /materiały prasowe

Koncepcja misji Red Dragon powstała w 2011 roku i polega na locie zmodyfikowanej kapsuły Dragon 2 na powierzchnię Marsa. Pierwsze konkretne zapowiedzi dotyczące tej misji zostały zaprezentowane pod koniec kwietnia 2016 roku. Wówczas Elon Musk zapowiedział, że firma SpaceX spróbuje wykonać misję Red Dragon już podczas następnego okienka startowego do Czerwonej Planety, czyli w 2018 roku.

Reklama

Ważący około 6,5 tony lądownik mógłby dostarczyć na Marsa około tony instrumentów badawczych. Byłby to największy ładunek naukowy dotychczas dostarczony na powierzchnię Czerwonej Planety. Dla środowisk naukowych taka ilość ładunku badawczego była świetną wiadomością, szczególnie jeśli udałoby doprowadzić do precyzyjnego lądowania kapsuły.



Na początku maja 2017 roku Elon Musk poinformował, że pierwszy lot kapsuły Red Dragon został przesunięty na 2020 rok. Jednocześnie Elon Musk zapowiedział lot dwóch kapsuł Red Dragon. Głównym powodem były opóźnienia w budowie rakiety Falcon Heavy, jak i wytężone prace spółki w badaniu przyczyn katastrofy rakiety Falcon 9 we wrześniu 2016 roku. Eksplozja na stanowisku startowym wstrzymała loty SpaceX na cztery i pół miesiąca, a po wznowieniu lotów na początku 2017 roku firma intensywnie próbuje nadrobić zaległości w wysyłaniu ładunków dla różnych klientów.



Red Dragon potrzebuje dużej rakiety Falcon Heavy, aby w ogóle wyruszyć w drogę do Marsa. Jak na razie debiutancki lot rakiety Falcon Heavy opóźniony jest już o ponad cztery lata. Obecnie sugeruje się, ze pierwszy lot super-ciężkiej rakiety może odbyć się jeszcze przed końcem tego roku. Warto jednak dodać, że duża część komponentów Falcona Heavy już istnieje i została już udanie przetestowana.

Koniec misji Red Dragon?

W ostatnich dniach różne nieoficjalne źródła sugerują, że firma SpaceX może jednak nie być w stanie przeprowadzić misji Red Dragon. Pojawiły się informacje o możliwym dalszym opóźnieniu lub nawet anulowaniu tego projektu. Niektóre z tych informacji pochodzą z “mocnych" źródeł. Nie ma jednak jak na razie żadnego oficjalnego stanowiska firmy SpaceX.



Komercyjny lub prywatny lot kapsuły na powierzchnię Marsa w najbliższych latach otworzyć nową erę w eksploracji Czerwonej Planety. Taki lot mógłby także mocno wpłynąć na plany NASA, która obecnie przewiduje lądowanie człowieka na Marsie mniej więcej w trzeciej dekadzie tego wieku. Niestety, NASA ostatnio coraz częściej publicznie zauważa, że proponowane budżety na kolejne lata mogą być niewystarczające, by rozwinąć technologie i przeprowadzić załogową misję marsjańską. Jest jednak możliwe, że nastąpi pewna restrukturyzacja celów rozwojowych NASA - z naciskiem na loty załogowe.