Misja Juno przedłużona do 2021 r.

NASA poinformowała o przedłużeniu misji kosmicznej sondy Juno co najmniej do lipca 2021 r.

Zdjęcie Sonda Juno będzie dokonywać przelotów nad Jowiszem co najmniej do 2021 r. /NASA

Sonda Juno przebywa na orbicie Jowisza od 2016 r., a przez ostatnie 2 lata wykonała kilka śmiałych zbliżeń nad biegunami gazowego olbrzyma. W ten sposób uzyskano spektakularne zdjęcia i ogromne ilości danych o Jowiszu.



Pierwotnie NASA planowała umieszczenie sondy Juno na orbicie Jowisza do lutego 2018 r., ale problemy techniczne zmusiły naukowców do przedłużenia jej do lipca bieżącego roku. Teraz jednak wiadomo, że to jeszcze nie koniec.



NASA zdecydowała się rozszerzyć zakres misji. Warta miliardy dolarów sonda będzie orbitować wokół Jowisza do lipca 2021 r., a prace naukowe z zebranymi danymi będą prowadzone do września 2022 r.



Jednym z głównych celów misji Juno jest stworzenie dokładnej mapy Jowisza. Aby tego dokonać, Juno wykonuje regularne przeloty w pobliżu planety - każdy miał odbywać się co 14 dni. Niestety, ze względu na problemy z napędem, NASA zadecydowała pozostawić sondę na szerszej orbicie. Jeden przelot zajmuje jej ponad 53 dni. Program mapowania Jowisza jest dopiero w połowie realizacji.



Misja Juno potrwa co najmniej do 2021 r., choć niewykluczone, że NASA ponownie ją wydłuży.