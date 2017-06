Marsjański łazik jak Batmobil

​Firma Parker Brothers zaprezentowała futurystyczny koncept marsjańskiego łazika, który wygląda jak rodem wyjęty z filmów o przygodach Batmana.

Zdjęcie Tak wygląda nowy marsjański łazik NASA /materiały prasowe

Marsjański Batmobil został po raz pierwszy pokazany podczas wystawy w kompleksie Centrum Kosmicznym Kennedy'ego na przylądku Canaveral.



Niezwykły pojazd ma sześć kół, a jego karoseria została wykonana z włókna węglowego i aluminium. Łazik ma elektryczne silniki, które są zasilane panelami słonecznymi i pozwalają rozpędzić się do 112 km/h. Pojazd ma 8,5 m długości, 4 m szerokości i 3,4 m wysokości. Waży 2,27 t, a na pokład wejdzie do 6 astronautów.



Tego lata łazik będzie podróżował po całych Stanach Zjednoczonych, a następnie zostanie włączony do nowo otwartego centrum szkoleniowego NASA, które ma być otworzone jesienią tego roku.