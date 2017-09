Elon Musk pokazuje skafander kosmiczny przyszłości

Elon Musk zaprezentował wygląd kombinezonu kosmicznego przeznaczonego dla astronautów, którzy w przyszłości będą podróżować kapsułami Dragon.

Zdjęcie Skafander kosmiczny astronautów SpaceX /materiały prasowe

Skafander wygląda jak połączenie stylizacji jednego z członków Daft Punk z bohaterem gier "Mass Effect". Prezentuje się niesamowicie, ale przy tym spełnia wszystkie niezbędne standardy. Na opublikowanym na Instagramie zdjęciu widać skafander ustawiony obok kapsuły Dragon, którą już wkrótce będą podróżować astronauci.



Przedstawiony kombinezon to skafander przeciwprzeciążeniowy, który astronauci będą nosić podczas samego lotu w kosmos. Ma on ich chronić przed utratą przytomności przy dużych przeciążeniach podczas opuszczania Ziemi. Astronauci nie będą w nim opuszczać statku kosmicznego.



Projektowanie skafandra trwało co najmniej 2 lata. Zdjęcia wcześniejszych wersji kombinezonów były publikowane już wcześniej, m.in. w "Vogue". Ten, który pokazał światu sam Elon Musk wydaje się być ostatecznym, a jeżeli nie to zbliżonym do ostatecznego skafandra, który założą na siebie astronauci podczas pierwszej załogowej misji na Marsa.

Pierwsza misja SpaceX jest planowana na 2018 r. Jej celem będzie orbita Księżyca - to właśnie wtedy po raz pierwszy zostaną przetestowane innowacyjne skafandry.