Do 2020 r. powstanie chiński samolot kosmiczny

Jak wynika z raportu opublikowanego przez agencję informacyjną Xinhua, Chiny chcą uruchomić swój samolot kosmiczny do 2020 r.

Zdjęcie Chiński statek kosmiczny nie będzie potrzebował rakiety nośnej do lotu na orbitę /AFP

Agencja informacyjna przytoczyła oświadczenie firmy China Aerospace Science and Technology (CAST), według którego samolot przetransportuje ludzi i ładunki na orbitę, a następnie wróci na Ziemię.



Chen Hongbo z CAST potwierdził, że samolot będzie wznosił się w niebo jak klasyczny samolot, choć inne szczegóły na temat maszyny pozostają nieznane. Wiele wskazuje na to, że jego konstrukcja będzie podobna do wahadłowców wykorzystywanych w latach 90. ubiegłego wieku przez NASA.



Żaden używany wahadłowiec - ani przez NASA, ani przez radziecki Buran - nie był w stanie samodzielnie wystartować z pasa startowego. Wszystkie wahadłowce musiały być wyniesione na orbitę za pomocą rakiety. Z chińską maszyną ma być inaczej.



Wiele prywatnych firm reklamuje podobne technologie, m.in. Virgin Galactic i ich SpaceShipTwo, czy samolot kosmiczny Lynx firmy XCOR. Ostatnie informacje płynące z CAST sugerują, że Chiny także chcą stworzyć tanią alternatywę lotów kosmicznych.