Dlaczego w kosmosie traci się na wadze?

Podczas pobytu poza Ziemią astronauci tracą na wadze. Naukowcy do tej pory nie wiedzieli dlaczego, ale wreszcie jest wyjaśnienie.

Zdjęcie Astronauci w kosmosie tracą na wadze - dlaczego? /materiały prasowe

Rozwiązanie zagadki utraty masy przez astronautów jest prostsze, niż wszystkim się wydawało. Dr Scott Smith z należącego do NASA Nutritional Biochemistry Laboratory powiedział, że jest to spowodowane faktem, że astronauci po prostu jedzą za mało. Ponieważ jedzenie pływa po ich organizmie, czują się pełniejsi niż na Ziemi.



- Myślę, że jest to spowodowane tym, że jedzenie nie układa się w taki sam sposób jak na Ziemi. Żołądek jest rozciągany w nierównomierny sposób i wysyła do mózgu sygnał "jesteś pełny, przestań jeść". Myślę, że taka reakcja następuje szybciej niż na Ziemi - powiedział dr Scott Smith.



Jedzenie w kosmosie jest ważne z wielu powodów. Nie tylko dlatego, że nieważkość powoduje utratę masy kostnej i mięśniowej, którą astronauci starają się zrekompensować poprzez regularne ćwiczenia (średnio około 2 godzin dziennie). Jedzenie w kosmosie jest również ważne, by wzbogacać organizm w takie substancje jak ryby zawierające kwasy tłuszczowe omega-3, które pomagają zachować zdrowe kości.



Astronauci przebywający w kosmosie monitorują wszystko, co jedzą przy pomocy aplikacji EveryWaer. Ekipa na Ziemi monitoruje ich nawyki żywieniowe, by zweryfikować, czy odpowiednio się odżywiają. Na ISS astronauci jedzą praktycznie wszystko - od tacos po pizzę. Zrozumienie, w jaki sposób nasze ciała przetwarzają żywność w kosmosie jest ważne w kontekście bardziej odległych misji, np. na Księżyc i Marsa.