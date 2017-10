Bakterie to problem podczas misji na Marsa

Podczas misji na Marsa może dojść do niebezpiecznego skażenia mikrobiologicznego. To zagrożenie dla astronautów i całej misji.

Zdjęcie Czy podczas misji na Marsa musimy się obawiać bakterii? /materiały prasowe

Naukowcy przebadali uczestników projektu Mars-500, podczas którego sześciu ochotników spędziło 520 dni podczas symulowanych warunków marsjańskich. Podczas misji wykazano, że różnorodność bakterii obniżyła się, co jest dobrą wiadomością dla potencjalnych astronautów. Niestety, problemem wciąż są same bakterie, których powody pojawienia się są niejasne.



- W uzupełnieniu do potencjalnego zagrożenia dla zdrowia załogi, niektóre z mikroorganizmów mogą mogą nawet uszkodzić statek kosmiczny - powiedziała dr Petra Schwendner z Uniwersytetu w Edynburgu.



W trakcie badań pobrano 360 próbek bakterii z 20 różnych siedlisk i 18 innych punktów. Załoga Mars-500 nie opuszczała habitatu, a ponadto przestrzegała ścisłej diety i harmonogramu, więc rozwój bakterii był sytuacją losową.



Powody spadku różnorodności mikrobiologicznej nie są jasne, ale mogą być konsekwencją wielokrotnej dezynfekcji. Najczęściej powtarzające się organizmy należały do rodzajów Bacillus i Staphylococcus, które są związane z ludźmi.



Zanim wybierzemy się na Marsa będziemy musieli sprawdzić wszystkie możliwe warianty nieoczekiwanych sytuacji.