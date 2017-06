Astronauci lecący na Marsa zagrożeni nowotworami

Podróż na Marsa może być znacznie niebezpieczniejsza, niż nam się wydawało. Najnowsze badania sugerują, że ryzyko wystąpienia raka u astronautów jest dwa razy wyższe, niż przypuszczaliśmy.

Zdjęcie Kiedy w końcu polecimy na Marsa? /materiały prasowe

Francis Cucinott i Eliedonn Cacao z Uniwersytetu Nevada w Las Vegas opublikowali nowe wyniki badań. Badając guzy u myszy, naukowcy stwierdzili, że promieniowanie kosmiczne może uszkadzać więcej komórek, niż wskazywały to dotychczasowe szacunki. Uczeni przyjęli nowy, kumulacyjny model, uwzględniający zagrożenie wystąpienia zmian nowotworowych także w potencjalnie zdrowych komórkach, nieuszkodzonych bezpośrednio przez promieniowanie. Całkowite ryzyko wystąpienia raka podczas podróży na Marsa jest aż 2 razy większe, niż do tej pory sądzono.



Opublikowane wyniki są istotne, gdyż technologie obecnie stosowane w skafandrach kosmicznych mają na celu krótkotrwałą ekspozycję na promieniowanie kosmiczne. Astronauci lecący na Marsa będą wystawieni na szkodliwe promienie znacznie dłużej, zwłaszcza że misja będzie trwać co najmniej 900 dni.



Do pierwszej załogowej misji na Czerwoną Planetę zostało jeszcze trochę czasu, więc NASA ma czas na odpowiednie usprawnienie kosmicznych skafandrów.