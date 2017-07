200-dniowa symulacja życia na innej planecie

​Chiny zaczynają 200-dniową symulację życia na innej planecie. To ważny krok w kierunku eksploracji kosmosu.

Zdjęcie Projekt Lunar Palace 365 właśnie się rozpoczął /materiały prasowe

Ani NASA, ani ESA nie mają monopolu na symulacje życia na innej planecie. Czterech studentów z Uniwersytetu w Pekinie rozpoczęło właśnie 200-dniowy eksperyment izolacji nazwany Lunar Palace 365 (dziwne, że nie Lukar Palace 200). Ochotnicy będą żyć z zasobami, które będą dostępne na Księżycu lub Marsie. Lunar Palace 365 zakłada generowanie tlenu z hodowanych roślin, recyklingu moczu w celu produkcji wody pitnej wykorzystywania mocno limitowanych zasobów.



Podobnie jak w przypadku innych eksperymentów zakładających długotrwałą izolację, duże znaczenie dla naukowców mają aspekty psychologiczne. Studenci będą wykonywać codzienne zadania, choć mieszkając na małej przestrzeni są odcięci od rodziny i przyjaciół niemal przez cały rok. Nie wiadomo, jak poradzą sobie z takim wyzwaniem.



Test wykaże także, jak ochotnicy reagują na długotrwałą bezsenność, która może mieć poważny wpływ na ich kondycję fizyczną i psychiczną.



Lunar Palace 365 jest ważny dla Chin. Kraj ten chce dogonić programy kosmiczne USA i Rosji, a co za tym idzie - szykuje się na dłuższe pobyty na odległych planetach.

Mars 500

Reklama

Eksperymenty podobne do chińskiego przedsięwzięcia nie są niczym nowym. W sierpniu 2016 roku zakończono eksperyment o nazwie Mars 500. Przez rok sześć osób mieszkało w zamkniętej kopule na Hawajach, bez dostępu do świeżego powietrza, naturalnej żywności i prywatności.



Eksperyment na Hawajach jest najdłuższą tego typu symulacją od czasu zakończenia rosyjskiej misji Mars-500, w którym ochotnicy przebywali w izolacji przez 520 dni. Podczas tego typu badań sprawdza się przede wszystkim odporność psychiczną, szybkość reakcji na stres i sytuacje kryzysowe oraz konieczność ciągłego dzielenia się pracą. Astronauci zbierali i katalogowali próbki gruntu, trenowali na siłowni czy prowadzili badania naukowe - wszystko to, co potencjalnie będą robić na Czerwonej Planecie.



Każdy z uczestników eksperymentu miał inną specjalizację. W misji wziął udział francuski astrobiolog, niemiecki fizyk oraz czterech Amerykanów: lekarz, architekt, gleboznawca i pilot. Członkowie załogi byli przekonani, że misja na Marsa faktycznie może się udać.

Zdjęcie Przedsięwzięcie na Hawajach ma pomóc w przygotowaniach do misji na Marsa / materiały prasowe

Pomieszczenie, w którym mieszkali uczestnicy eksperymentu na Hawajach, miało wymiary 6x10 m. Standardowe misje na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) trwają tylko 6 miesięcy. Eksperci szacują, że jednorazowa misja na Czerwoną Planetę może trwać 1-3 lat.



Czytaj więcej na http://nt.interia.pl/raporty/raport-kosmos/misje/news-kolejna-symulacja-misji-na-marsa-zakonczona,nId,2259794#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox