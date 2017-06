X-37B poleci na Falconie 9!

Start kolejnej misji mini-wahadłowca X-37B już w sierpniu. Zamiast Atlasa 5 ten pojazd znajdzie się na orbicie za pomocą Falcona 9!

Zdjęcie Grafika przedstawiająca X-37B na orbicie /materiały prasowe

Miesiąc temu, 5 maja 2017, po 717 dniach na orbicie, zakończyła się czwarta misja bezzałogowego mini-promu wojskowego X-37B. Tym razem pojazd wylądował na bieżni SLF w Kennedy Space Centre na Florydzie. Oznaczenie tej misji to OTV-4. Trzy poprzednie misje X-37B trwały kolejno 224, 469 oraz 674 dni.

6 czerwca pojawiła się informacja, że już w sierpniu nastąpi start kolejnej misji X-37B. Dokładna data startu misji, która prawdopodobnie otrzyma oznaczenie OTV-5 nie została jeszcze podana. Pojawiła się jednak bardzo ciekawa informacja: zamiast dotychczas używanej rakiety Atlas 5, X-37B zostanie wyniesiony na orbitę za pomocą Falcona 9 firmy SpaceX.

Jest to dość duże zaskoczenie: jak na razie SpaceX przeprowadził jedną misję dla wojskowego odbiorcy w USA, ale nie było to dla operatora X-37B, czyli lotnictwa USAF. Jest to także potwierdzenie, że SpaceX jest już traktowany na podobnym poziomie co „tradycyjni” dostawcy rakiet dla amerykańskiego wojska.

Start misji OTV-5 nastąpi prawdopodobnie z wyrzutni LC-39A, gdyż wyrzutnia LC-40 wciąż nie jest gotowa do użytku. Lot OTV-5 będzie na niską orbitę okołoziemską (LEO), na wysokość około 400 km.

Jak na razie nie wiadomo, czy w tym locie dojdzie do próby odzyskania pierwszego stopnia i czy użyty zostanie wcześniej wykorzystany pierwszy stopień Falcona 9R. Te informacje prawdopodobnie pojawią się w ciągu kilku najbliższych tygodni.