Warszawa z orbity - niesamowite zdjęcie

Francuski astronauta Thomas Pesquet wykonał bardzo szczegółowe nocne zdjęcie Warszawy.

Zdjęcie Warszawa z ISS - 25 stycznia 2017. Fot. Thomas Pesquet, ESA /materiały prasowe

Thomas Pesquet przebywa na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) od 17 listopada 2016 roku. Jest to jego pierwszy lot orbitalny. 13 stycznia Pesquet wykonał swój pierwszy spacer kosmiczny.

Podczas pobytu na ISS astronauci i kosmonauci często fotografują Ziemię. Thomas wykonał 25 stycznia nocne zdjęcie Warszawy. Można na nim zobaczyć wiele szczegółów stolicy Polski, w tym mocno oświetlone centrum, mosty nad Wisłą oraz autostrady i drogi szybkiego ruchu oplatające miasto. Co ciekawe, lotnisko Okęcie nie jest łatwo zauważalne – w momencie przelotu ISS nad Warszawą pasy startowe nie były oświetlone.

Zdjęcie Lotnisko Okęcie (ciemny obszar w górnej środkowej części tego wycinka zdjęcia) i południowe dzielnice Warszawy. Fot. Thomas Pesquet, ESA / materiały prasowe

Dookoła Warszawy można też zobaczyć mniejsze miejscowości, takie jak Piaseczno, Pruszków czy Józefów.

Wideo Nocne światła Europy – nagranie ESA z 2012 roku Earth from Space: Night lights

W ciągu dwóch ostatnich dekad doszło do wyraźnego rozrostu wielu europejskich miast, co widać szczególnie dobrze właśnie na nocnych zdjęciach. Szczególnie to widać na przykładzie Polski, której nocne światła na początku lat 90. XX wieku były dość wątłe w porównaniu z zachodnią Europą. W 2010 roku światła naszych miast stały się wyraźniejsze. Ma to bezpośredni związek z rozwojem gospodarczym Polski, jaki nastąpił w tym czasie. W podobny sposób można oceniać wzrost lub upadek gospodarek różnych państw w innych regionach świata.