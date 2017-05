W 2022 roku Ziemia będzie narażona na zwiększone ryzyko kolizji z asteroidą

W 2022 roku, a potem ponownie w 2025, 2032 i 2039 roku, nasza planeta będzie narażona na zwiększone ryzyko kolizji z asteroidami i większymi fragmentami ciał niebieskich. Taki wniosek płynie z pracy specjalistów z Instytutu Astronomicznego Czeskiej Akademii Nauk.

Zdjęcie Fragmenty komety Enckego mogą stanowić bardzo poważne zagrożenie dla Ziemi /©123RF/PICSEL

Niebezpieczeństwo dla nas stwarzają fragmenty komety Enckego (2P/Encke), ciągnące się wraz z nią w jej śladzie, a znane astronomom jako roje meteorów, określane mianem Taurydów. Po raz pierwszy zarejestrowano je w XIX wieku i od tego czasu obserwuje się je co roku jesienią, w październiku i na początku listopada.

Ich aktywność jest stosunkowo niewielka w porównaniu do innych rojów. Średnio spada siedem meteorów na godzinę. Jednak ziemska orbita co jakiś czas omiata bardziej gęste obszary przestrzeni z ciągnącym się za 2P/Encke kosmicznym gruzem. Przed czymś takim ostrzegają czescy naukowcy.

Przeanalizowali oni wszelkie dostępne dane z obserwacji kolejnych przelotów komety okresowej 2P/Encke, do których doszło w latach 2005-2015. Dzięki temu odkryli nowe, nieznane wcześniej zbiorowiska szczątków, które przecinają cyklicznie orbitę Ziemi. Ustalono dotychczas obecność przynajmniej dwóch planetoid, które zostały nazwane odpowiednio 2005 UR i 2015 TX24. Wymiary każdej z nich są szacowane na około 200-300 metrów. Oba te ciała niebieskie mają status potencjalnie niebezpiecznych, a ostatnim razem znalazły się w pobliżu Ziemi w okresie od października do grudnia 2015 r.

Eksperci z Czech nie wykluczają, że mogą się tam również znajdować inne podobne do nich wielkością obiekty, a nawet większe, które zmierzają za kończącą żywot, rozpadającą się kometą 2P/Encke. Obiekt ten właściwie niszczeje na naszych oczach, cały czas tworząc nowe zbiorowiska kosmicznego gruzu.

Od jej ostatecznego odkrycia (bo widywano ją wcześniej), do którego doszło w początkach XIX wieku, kometa straciła przez działalność Słońca około 85 proc. masy, a każdy kolejny przelot przez naszą część przestrzeni kosmicznej ma miejsce co trzy i pół roku i może być jej ostatnim. Dla nas oznacza to, że prawdopodobieństwo pojawienia się nowych planetoid w okolicy ziemskiej orbity rośnie, a to oznacza, że nie można wykluczyć, że część z tych niepoznanych jeszcze fragmentów komety 2P/Encke, stanie na drodze naszej planety. Może spowodować poważne kłopoty.