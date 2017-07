Virgin Orbit wykonał kolejne testy silników Newton0

Spółka należąca do Grupy Virgin planuje wynosić małe satelity przy pomocy rakiety LauncherOne oraz silników Newton.

Zdjęcie Testy NewtonThree / Fot: Virgin Orbit /Kosmonauta

Richard Branson interesuje się nie tylko wynoszeniem turystów na wysokości suborbitalne. Dotychczas kosmiczne inicjatywy brytyjskiego multimilionera kojarzyły się głównie z działaniami spółki Virgin Galactic, która pracuje nad uruchomieniem lotów turystycznych z wykorzystaniem rakietoplanu SpaceShipTwo.

Druga kosmiczna inicjatywa Bransona to Virgin Orbit, która będzie próbować swoich sił w wynoszeniu małych ładunków na orbitę. Należąca do Grupy Virgin spółka została założona na początku tego roku. Nasza pierwsza wzmianka o Virgin Orbit pochodzi z początku marca.



Rozwijana przez spółkę rakieta LauncherOne zasilana bedzie dwoma silnikami, pojedynczym NewtonThree na pierwszym stopniu oraz pojedynczym NewtonFour na drugim stopniu. Oba silniki zasilane są ciekłym tlenem oraz naftą (RP-1). 29 czerwca Virgin Orbit przeprowadził kolejny test silnika NewtonFour w Mojave w Kalifornii.



Na poniższym nagraniu widać jego pracę przez 6 minut, tyle samo co w przypadku startu orbitalnego.

Rakieta będzie zdolna do wynoszenia małych ładunków (do 200 kg) na orbitę synchroniczną ze Słońcem. Opalenie silników nastąpi w powietrzu, pod oddzieleniu od zmodyfikowanego Boeinga 747 o nazwie CosmicGirl.

