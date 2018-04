Utrzymuje się niska aktywność słoneczna

Od początku roku zanotowano już prawie 60 dni bez plam słonecznych.

Zdjęcie Słońce w dniu 8 kwietnia 2018 (złączenie obrazów z AIA 304, 211, 171) /materiały prasowe

W 2018 roku jak na razie nie zanotowano żadnego rozbłysku silniejszego od górnych stanów klasy C. Zanotowano natomiast znacznie więcej okresów bez plam słonecznych. W pierwszym kwartale tego roku ilość dni, w których nie zaobserwowano żadnej plamy słonecznej to prawie połowa wszystkich takich dni w całym 2017 roku. W kwietniu upłynie już 60 dni bez plam słonecznych. Jest dość prawdopodobne, że przed zakończeniem drugiego kwartału liczba dni bez plam słonecznych przekroczy wartość z 2017 roku.

Prawdopodobnie przez dalszą część 2018 roku aktywność słoneczna pozostanie podobna. Jest jednak możliwe, że pojawi się, a następnie znacznie urośnie jedna z grup plam słonecznych, stając się “atrakcją" na tle pustej tarczy naszej Dziennej Gwiazdy. Silniejsze rozbłyski (np. górnych stanów klasy M) są także możliwe.

24 cykl aktywności słonecznej prawdopodobnie zakończy się około 2020 roku. Pod koniec cyklu aktywności słonecznej mogą się pojawiać pierwsze obszary aktywne z nowego cyklu. Te obszary pojawiają się z dala od równika słonecznego. Natomiast w pobliżu równika wciąż pojawiają się obszary, które są z aktualnego cyklu. Taka sytuacja nastąpiła po raz pierwszy 28 sierpnia i 10 września 2017 roku. W przypadku 28 sierpnia przez kilka godzin na tarczy słonecznej w obszarze z dala od równika pojawiła się mała pojedyncza plama słoneczna. Z kolei 10 września pojawiły się dwie małe plamy, które również zniknęły po kilku godzinach. Jak na razie (stan na 8 kwietnia 2018) były to jedyne tego typu obszary aktywne. Jest możliwe, że w tym roku zaobserwujemy kolejne obszary aktywne zwiastujące nowy cykl słoneczny.

Jaki będzie 25 cykl aktywności słonecznej?

Co ciekawe, jak na razie pojawiło się dość mało publikacji na temat kolejnego cyklu aktywności słonecznej. Ten cykl prawdopodobnie rozpocznie się około 2020-2021 roku i zakończy około 2030-2033 roku. Pierwsze publikacje pojawiły się już przed maksimum obecnego cyklu i prognozowały jeszcze słabszą aktywność słoneczną. Do początku 2018 roku kolejne publikacje naukowe mają podobny wydźwięk: albo 25. cykl aktywności będzie słabszy albo też (co najwyżej) będzie on porównywalny z obecnym.

Warto tu jednak dodać, że nasza wiedza o zmienności Słońca wciąż jest dość niewielka. W tym cyklu co prawda doszło do znacznego poszerzenia wiedzy w dziedzinie heliofizyki, głównie za sprawą sond SDO oraz dwóch STEREO, jednak wciąż nie pozwala to na bardziej dokładne określenie przyszłej aktywności naszej Dziennej Gwiazdy.